Fotos: Aracely Arámbula graba tema musical de telenovela ‘La Doña’

Con mi Samo divino !!! ✨🙏🏻👏🏻💃🏼🎤🎼 Amé tu canción gracias por escribirla con el Corazón! Y por dirigirme con esa pasión ✨🙏🏻✨💞❣👏🏻👏🏻👏🏻 TQ ❣💞🎼😘😘 #Doñafamilia ❤️❤️

A photo posted by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on Sep 18, 2016 at 10:16pm PDT