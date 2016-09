Este sándwich es un hit en internet por dos GRANDES razones

Las dos piezas más famosas del universo de la comida chatarra se unen en una nueva creación que llega de Australia y que está revolucionando internet. Se trata del “Hamdog”: mitad hamburguesa, mitad pancho. Una salchicha y un medallón de carne jugosa conviven bajo el mismo pan en la creación de Mark Murray, un emprendedor que patentó su invento en 2009 y recién hace dos meses lo vende en ferias y mercados de su país.

It’s over folks, shut it all down. The #Hamdog is here. pic.twitter.com/JFxFd2Z6DV

— Jess Wheeler (@wheelswordsmith) September 20, 2016