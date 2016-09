¡Este rapero tuvo sexo con dos Kardashian y con Blac Chyna!

The Game ha revelado a quién se refería al afirmar en su tema 'Sauce' que había mantenido relaciones sexuales con tres mujeres del mediático clan

El rapero The Game ya confesó el pasado mes de agosto en su canción ‘Sauce’ que había mantenido relaciones sexuales con tres mujeres del mediático clan Kardashian, pero ahora ha querido ir un paso más allá revelando el nombre de sus antiguas compañeras de cama: Kim y Khloé Kardashian y su futura cuñada Blac Chyna, la prometida de su hermano Rob.

The Game -cuyo verdadero nombre es Jayceon Terrell- ha soltado el bombazo durante una entrevista que concedió en el programa ‘The Wendy Williams Show’ el pasado martes, después de que la presentadora le presionara duramente para que confirmara si había mantenido o no un breve romance con Khloé.

“¿Te acostaste con Khloé? Te lo voy a preguntar otra vez porque, no importa lo que digas, creo que te acostaste con ella al menos una vez”, le aseguró Wendy, a lo que el intérprete acabó respondiendo: “A veces se te hace muy tarde, y es de noche, y la gente… no sé”, confesó evasivo antes de asentir con una sonrisa pícara cuando su interlocutora volvió a realizarle la misma pregunta.

En el caso de Kim Kardashian, ya se sabía que ambos habían sido pareja, aunque The Game se negó a dar detalles sobre su vida sexual juntos por respeto al actual marido de la estrella televisiva, Kanye West, padre de sus hijos North (3 años) y Saint (9 meses)

“Solo puedo decirte que Kanye es un buen amigo mío y que tienen unos hijos preciosos y no quiero faltarle al respeto a su familia“, afirmó tajante.

Para terminar de zanjar la conversación sobre su relación con el clan Kardashian, The Game dio a entender que también se había acostado con Blac Chyna, que actualmente está esperando su primer hijo con Rob Kardashian.

“Es verdad que fueron tres, pero ahora es cuando la cosa se pone enrevesada… Chyna aún no se ha casado [por lo que aún no sería legalmente una Kardashian]. Ella también es genial”, afirmó el rapero, dando pie a que Wendy le preguntara: “Así que, en conclusión, The Game, ¿te has acostado con Khloé, Chyna y Kim?“.

“Sí, pero desde el cariño y en un ambiente distendido. A veces las cosas pasan porque sí y no se pueden controlar. Pero soy un buen chico y ellas son buenas personas, todo está bien”, respondió el intérprete.

Mira aquí la entrevista completa: