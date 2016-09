El CNE de Venezuela descarta que el referendo revocatorio ocurra antes de 2017

El CNE anunció que del 26 al 28 de octubre se debe recolectar el 20% de firmas del censo a favor de la consulta. El organismo dijo que el referendo podría celebrarse a mediados del primer trimestre de 2017

Un posible referendo revocatorio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está más cerca. Pero la salida del chavismo del poder se aleja.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), tras semanas de espera, anunció este miércoles que durante los días 26, 27 y 28 de octubre al menos un 20% del censo del país -3,8 millones de personas- deberá expresar su voluntad de que haya consulta en una campaña de recogida de firmas.

Así lo anunció uno de los cinco rectores del CNE, Luis Emilio Rondón, el único cercano a la oposición, y posteriormente confirmó una nota de prensa publicada en el sitio web del organismo.

La decisión, muy esperada en un país que vive una gran tensión y división política agravada por la crisis económica, no gustó a los opositores, que tienen ya la certeza de que el referendo no será en 2016.

El CNE aseguró que, de acuerdo con los plazos fijados a partir de ahora, el referendo se celebraría “a mediados del primer trimestre de 2017″.

En ese caso, una eventual derrota de Maduro no supondría nuevas elecciones y el chavismo seguiría en el poder con otra figura como presidente.

La consulta juzgaría la gestión del presidente Maduro, al que la oposición culpa de la crisis económica actual por la que atraviesa el país con alta inflación y desabastecimiento de alimentos y productos básicos.

El gobierno responsabiliza de la crisis a una “guerra económica” de sectores privados y países extranjeros.

El rector Rondón se quejó de que el CNE vaya a exigir que se exprese a favor del referendo el 20% del censo en cada uno de los estados del país.

La oposición reclamaba una circunscripción nacional como la de una elección presidencial o la del eventual referendo.

“La Constitución es clara. La circunscripción debe ser nacional”, dijo Rondón.

También estableció el CNE que estén a disposición 5,392 máquinas de captación de huellas distribuidas en 1,356 centros ubicados en los 335 municipios del país, algo que Rondón considera insuficiente para los aproximadamente 19,4 millones de personas con derecho a voto.

“Las condiciones, muchas de ellas, no permiten, no contribuyen al ejercicio pleno de los derechos políticos de los venezolanos”, dijo el rector, que no emitió su voto en señal de protesta.

La oposición pedía que el ente dispusiera al menos 19.500 máquinas en 6.500 centros de votación en todo el país.

“La infraestructura que será dispuesta para ello ha sido proyectada para que sea suficiente y los solicitantes tengan oportunidad de alcanzar el 20% del registro electoral”, justificó el CNE en el comunicado.

¿Cómo sigue el proceso?

Una vez recogidas las voluntades, el CNE deberá validarlas, algo que hará “a final del mes de noviembre”.

Y aquí es donde llega el principal punto de fricción.

“De cumplirse los requisitos normativos y si se alcanzara el quórum mínimo para la activación del mecanismo, la convocatoria del evento tendría lugar a principio de diciembre, fecha a partir de la cual inician los 90 días reglamentarios que tiene el organismo para realizar el referendo. De manera que el evento pudiera efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017″, comunicó el CNE.

De esta manera, el propio CNE descarta que el referendo sea antes del 10 de enero de 2017.

Si la oposición quiere lograr un cambio real de gobierno, necesita que la consulta se realice antes de esa fecha. En ese caso, una derrota de Maduro conllevaría elecciones presidenciales.

El 10 de enero próximo marca el inicio de los dos últimos años del mandato de Maduro, y la Constitución venezolana establece que si el revocatorio se realiza ya iniciado ese periodo, el vicepresidente debe hacerse cargo del gobierno hasta el final del periodo en 2019, con lo cual el partido en el gobierno seguiría en el poder.

Actualmente, el vicepresidente es Aristóbulo Istúriz.

“Voluntad de cambio”

Jesús Torrealba, portavoz de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición de partidos promotora del referendo, criticó la decisión de las cuatro rectoras del CNE, a las que considera alineadas con el partido en el gobierno.

“Por encima de las miserias formales de las cuatro rectoras ratificamos nuestra voluntad de cambio“, dijo Torrealba, que cree que el 80% de los venezolanos está en contra de Maduro.

“El gobierno acaba de decretar que perdieron el referendo revocatorio”, dijo Torrealba, que aseguró que en las próximas horas anunciará las acciones de protesta de la MUD.

La oposición busca desde abril convocar un referendo revocatorio.

El propio Maduro ya había expresado en varias ocasiones que no habrá referendo en 2016.

“Si cumplen con los requisitos, el referéndum revocatorio será el próximo año y punto”, dijo e incluso abrió la posibilidad de que no se celebre la consulta.

El gobierno acusó a la oposición de haber cometido fraude en la primera fase del proceso, la recolección de un 1% de voluntades.

Y la oposición acusa al CNE de actuar al dictado del gobierno y de alargar el proceso para que el revocatorio no sea en 2016.

Tras la decisión del CNE, la oposición siente que está más cerca revocar a Maduro, pero también ve que el chavismo, que gobierna desde 1999, podría permanecer en el poder al menos hasta las elecciones de 2018.