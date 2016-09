El desafortunado comentario de Donald Trump Jr. contra los refugiados

El hijo mayor del candidato republicano desató la polémica en Twitter al comparar a los refugiados con dulces envenenados

“Esta imagen lo dice todo. Acabemos con la agenda políticamente correcta que no pone a a Estados Unidos en primer lugar”.

Con esas palabras empieza el mensaje de Twitter con el que el hijo mayor del candidato republicano a la presidencia de EEUU, Donald Trump, incendió las redes sociales en ese país.

Y es que debajo, aparece un plato lleno de Skittles -unos populares caramelos con sabor a fruta– acompañados por unas líneas de texto que parecen haberle dejado a muchos un mal sabor de boca.

“Si tuviera un plato de Skittles y te dijera que tres de ellos podrían matarte, ¿te atreverías a comerte un puñado?”, se lee en el mensaje.

“Ese es nuestro problema con los refugiados sirios”, se afirma a continuación.

This image says it all. Let's end the politically correct agenda that doesn't put America first. #trump2016 pic.twitter.com/9fHwog7ssN — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 19, 2016

La comparación no es nueva y la frase en el tuit de Donald trump Jr. parece venir de un mensaje publicado en agosto pasado por un presentador de radio conservador llamado Joe Walsh.

El concepto se ha empleado para sugerir que si dentro de un grupo de gente hay algunas pocas personas que pueden ser peligrosas, lo más seguro es no aceptar a ninguna.

Y esa es una idea que Trump Sr. -quien a inicios de su campaña propuso prohibir la entrada de todos los musulmanes a EEUU – parece compartir.

Luego del mensaje del hijo del candidato republicano, la compañía dueña de la marca Skittles se sintió obligada a intervenir.

“Los Skittles son caramelos. Los refugiados personas. No sentimos que sea una comparación adecuada”, dijo Denise Young, vicepresidente de asuntos corporativos de Wrigley America.

“Respetuosamente, no haremos más comentarios para evitar que cualquier cosa que digamos sea mal interpretada como mercadeo”, agregó.

Hasta el momento, la campaña de Trump no ha emitido ningún comentario.

Pero el secretario de prensa de Hillary Clinton, Nick Merrill, dijo que el mensaje del hijo mayor de su rival por la presidencia era “repugnante”.

Y muchos demostraron su enojo por la comparación a través de las redes sociales.

Algunos simplemente compartieron imágenes de refugiados sirios con la frase: “No es un Skittle“.

this is a Syrian boy, not a skittle – @DonaldJTrumpJr pic.twitter.com/lwNd7Nm0Oj — David (@MMASOCCERFAN) September 21, 2016

Y en un irónico artículo en el Washington Post, el periodista Philip Bump también compartió algunos cálculos matemáticos derivados del mensaje de Donald Trump Jr.

Partiendo de cifras que indican que la posibilidad de que un estadounidense muera como resultado de un ataque terrorista extranjero es de 1 en 3.609.709, Bump estimó que se necesitaría una piscina olímpica y media llena de Skittles para encontrar tres asesinos.

Y el cantante John Legend hizo notar que la misma lógica sugerida para los refugiados sirios podría ser aplicada a toda la raza humana.

There's a tiny chance that anyone could be a murderer. Get rid of everyone now!!! #trumplogic — John Legend (@johnlegend) September 20, 2016

Pero muchos de los simpatizantes de Trump y comentaristas de derecha celebraron el mensaje de su hijo y atacaron a los críticos mencionando los recientes ataques en EEUU.

Please tell these liberals that some of the poisoned Skittles just set off bombs in NYC and NJ this weekend, and stabbed 8 people in MN. — Mark Dice (@MarkDice) September 20, 2016

En lo que va del año, EEUU ha recibido, al menos, 10.000 refugiados sirios, cumpliendo así con una promesa hecha por el presidente Barack Obama en 2015.

Pero Donald Trump tiene una posición más dura en materia de migración y ha dicho que quiere aplicar “exámenes ideológicos” a aquellos que quieran entrar al país, además de suspender temporalmente las visas para los provenientes de “países comprometidos por el terrorismo”.

La candidata demócrata, Hillary Clinton, sostiene, por su parte, que cerrar la puerta a los refugiados sería ir en contra de los valores estadounidenses.