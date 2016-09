Demandan a Iván Aguilera, hijo heredero de Juan Gabriel

Los músicos del "Divo de Juárez" no han recibido su pago por fechas en Estados Unidos

Jacobo Mendoza, primo de un violinista del desaparecido Juan Gabriel, declaró a Diario Basta que su pariente le debe dinero a su papá y la justificación para no pagar es que se les deben tres fechas que trabajaron en Estados Unidos con el cantautor; y para lograr cumplir con su compromiso, demandarán a Iván Aguilera por incumplimiento de contrato.

“Mi primo y más de 25 músicos demandarán a Iván Aguilera porque las últimas tres fechas que trabajaron en Estados Unidos con el señor Aguilera, no se les han pagado. En familia se acordó que se convocara al resto de los músicos para realizar la denuncia y los demás músicos lo están considerando”.

DECEPCIONADOS Y MOLESTOS

“Para los homenajes en Ciudad Juárez y el Palacio de Bellas Artes no cobraron por cariño, eso me dijo mi primo, y que los gobiernos de Chihuahua y de la Ciudad de México, respectivamente, se hicieron cargo de los gastos de transportación, hospedaje y viáticos; y todos aceptaron no percibir salario por el infinito cariño que le guardan a su expatrón, pero las fechas del 19 de agosto en San Diego, 21 de agosto en Sacramento y 26 de agosto en Los Ángeles, están volando. Y aunque le han escrito a Iván, quien solo se comunica por correo electrónico, hace caso omiso y no responde de ninguna manera”.

LAMENTAN QUE EL HIJO NO SE PAREZCA AL PADRE

“Mi primo cuenta que el señor Alberto Aguilera era bien cumplidor y bondadoso. En vida siempre recibieron puntual su salario y estaba entendido que les pagaran semanalmente cuando estaban en gira. Actualmente eso no pasa e incluso Iván les pide a través de su tío don Chuy que no hablen con la prensa, y que por favor sean profesionales, mientras que ellos no se están comportando con ética. Y es por eso que se está sugiriendo la demanda. Esperemos que esta publicación sirva para que Iván se toque el corazón y cumpla con el acuerdo laboral de su padre”.

¿SABÍAS QUE?

Hacen responsable al hijo biológico de El Divo de Juárez de no querer liquidar salarios ya desquitados.