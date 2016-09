clítoris 3D educación sexual

Niños de primaria y secundaria serán instruidos en sexualidad humana con este invento

El clítoris vive sus quince minutos de fama. En el circuito académico se ha vuelto lo que una “celebridad” de alfombra roja, o al menos nunca antes se le había prestado tanta atención como en los últimos años, cuando dejó de ser palabra tabú para convertirse en objeto de estudio, y en producto de mercado.

En ambos casos, en buena hora. Así como es importante saber lo que es bueno para los riñones o el corazón, es vital para la salud emocional del ser humano conocer de qué va este pequeñísimo órgano diseñado únicamente para el placer femenino.

Con fines más altruistas que éstos, meses atrás una científica presentó en sociedad una versión del clítoris en 3d que servirá de apoyo en las clases de educación sexual que se imparte en las escuelas primarias y secundarias de Francia.

“El pene y el clítoris son órganos homólogos y funcionan de la misma forma, pero el clítoris está ausente en muchos libros de texto escolares que representan los genitales masculinos y femeninos”, afirmó Odile Fillod, autora del proyecto.

“Es importante que las mujeres tengan una imagen mental de lo que realmente pasa en sus cuerpos cuando son estimuladas. Entendiendo el papel del clítoris pueden empezar a dejar de sentirse raras cuando no experimentan placer con la penetración. Las mujeres tienen erecciones cuando están excitadas, solamente que no se pueden ver porque la mayor parte del clítoris es interna. Quiero también mostrar que los dos sexos no son, fundamentalmente, tan diferentes como creemos” agregó la científica.

Pensado a escala real (aunque faltan sus más de 8,000 terminaciones nerviosas y sus más de 10,000 conexiones) desde mayo está disponibl