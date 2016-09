Atentos a las cuentas

El escándalo de las cuentas abiertas ilegalmente es recordatorio de que hay que redoblar la vigilancia en las finanzas

Cuando no se sabe lo que no se sabe se pueden cometer errores y caer en trampas que en finanzas suelen salir caras. Los clientes de Wells Fargo que no sabían que tenían abiertas cuentas a su nombre ilegalmente pagaban comisiones y tuvieron que hacer frente a distintos costos fraudulentos. No sabían. Ahora si porque las autoridades han llamado a las puertas de esta entidad y llegado a un acuerdo para evitar un juicio por los millones de cuentas abiertas sin conocimiento de sus titulares y las tarjetas emitidas.

El banco ha pagado la mayor multa, $185 millones, desde que la Oficina de Protección al Consumidor Financiero fue abierta en 2011, fecha en la que empezó la pesadilla para muchos clientes. Unos cinco millones de dólares serán devueltos a los clientes.

Y es imposible saberlo todo pero a la luz de lo ocurrido, y lo que puede ocurrir si la identidad de cualquiera es robada (algo bastante frecuente), es necesario tener los ojos abiertos para ver las señales de alerta.

Aquí dejamos algunas pistas de cómo ver y buscar estas señales: