Alan Pulido terminó con su novia Ileana Salas, ella confesó que le fue infiel

Alan Pulido, ahora jugador de las Chivas de Guadalajara, no solo cambió de equipo. El futbolista mexicano de 25 años terminó con su novia Ileana Salas, con quien estaba comprometido y había planes de boda.

Tras el supuesto secuestro que vivió Pulido en mayo cuando se encontraba de vacaciones en Tamaulipas, el exdelantero del Olympiakos de Grecia le pidió matrimonio a Salas y se comprometieron, pero tal parece que los planes cambiaron una vez que Pulido consiguió un jugoso contrato con Chivas.

Hace unos días, la revista mexicana TVNotas publicó una nota sobre el rompimiento de la pareja y ambos comenzaron a quitar las fotos en pareja de sus redes sociales. Sin embargo, Salas reveló a la revista que Pulido le fue infiel y se rumora que pudo ser con su ex, Gabby Ramírez, una conductora de TV tapatía.

“Hubo una infidelidad de su parte, no quiero entrar en detalles, aunque lo confirmé. Toda la relación tuvo problemas en ese aspecto, y cuando supe que me engañó ya no lo pude dejar pasar. Lo amo y sentía que era una cosa más seria, porque estábamos comprometidos. No sé si fue por falta de madurez, pero siento que eso ya no se puede perdonar”, dijo Salas a TVNotas.

La bella regiomontana de 24 años, añadió que el cambio de equipo también afectó la relación de pareja.

“Desde que le ofrecieron integrarse a Chivas lo sentí distante, como muy enfocado en su carrera futbolística. Me hizo a un lado, no me contaba nada, ni me sentía incluida en sus cosas; de ahí comenzaron los roces”.

