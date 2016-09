Adónde ir y qué hacer en Chicago

Viernes

23 de septiembre

Exhibición de arte: Chicago en mi corazón

El grabador, muralista y artista guerrerense Nicolás de Jesús presentará una antología de obras creadas en el transcurso de sus 20 años que lleva visitando el barrio de Pilsen. En la Galería Carlos & Domínguez (1538 W. Cullerton Ave.) de 6:30 pm a 10:30 pm. La entrada es gratis.

www.facebook.com/events/174256496344624

Granja de calabazas Bengtson’s

Monta a caballo o sobre un camello, saborea un chocolate caliente o una rica cidra casera, súbete a un tractor, ve una carrera de cochinitos, visita a los chivos y juega en el cuarto de maíz en el rancho Bengtson’s (13341 W. 151st St.) en Homer Glen. Hasta el 30 de octubre, de 10 am a 8 pm. Boletos: $9.99- $16.99.

pumpkinfarm.com

Casa embrujada: House of Torment

Un virus infecta a toda la población y tú tendrás que caminar entre los zombies que vagan por la casa de terror ubicada en 8240 N. Austin Ave. en Morton Grove. En un segundo cuarto, una escuela abandonada es la casa de las almas malditas que esperan a los que se atrevan a visitarlas hasta el 5 de noviembre, de 7 pm a 12 pm. Boletos $19.99-32.99.

houseoftormentchicago.com

Días gratis en el Museo de Ciencia e Industria

Piérdete en un laberinto de maíz y súbete al tren de vapor durante los días gratis en el Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Dr.). La entrada será gratis para los residentes de Illinois con comprobante de residencia el 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre, de 9:30 am a 4 pm.

msichicago.org

Circo Hermanos Vázquez

Cada año, la carpa morada con diseños rosas y azules, de casi 56 pies de altura, trae a Chicago exóticos tigres y caballos árabes que dan vueltas dentro de la carpa a todo galope. El espectáculo regresará al suburbio de Cicero al Hipódromo Hawthorne (3501 S. Laramie Ave.) hasta el 25 de septiembre. Boletos $15-$60.

www.circovazquez.com

Exhibición de arte: ‘Unbroken: Art After Injury’

Cinco artistas latinos de Illinois conmemorarán el Mes Nacional de Concientización sobre la Lesión de la Médula Espinal con su participación en la exhibición de arte y artesanías ‘Unbroken: Art After Injury’, en el Bridgeport Arts Center (1200 W. 35th St.) hasta el 28 de septiembre. La entrada es gratis.

www.backbonesonline.com

Exposición de Pintura: ‘Mexicayotl‘

La Asociación Plástica de Monterrey inaugurará una exhibición con 32 obras de 50 artistas, pintores, escultores, fotógrafos y grabadores mexicanos en el Centro para las Artes OPEN (2214 S. Sacramento Ave.) a las 6 pm. La muestra artística permanecerá abierta al público hasta el 30 de septiembre. La entrada es gratis.

www.facebook.com/OPENcenterforthearts

Obra de teatro: ‘Parachute Men’

Arrancará la nueva temporada de la compañía teatral Teatro Vista con la presentación de ‘Parachute Men’, en el Victory Gardens Biograph Theater (2433 N. Lincoln Ave.) hasta el 16 de octubre, de jueves a sábado, a las 7:30 pm, y los domingos a las 3 pm. La puesta en escena gira entorno a tres hermanos desilusionados de la vida. Boletos $25-$30.

www.teatrovista.org

Festival de Música Latina

Se presentará el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras durante el undécimo aniversario del Festival de Música Latina, en el Auditorio Pritzker (400 S. State St.) a las 2 pm. El festival continuará hasta el 1 de diciembre. La entrada es gratis.

latinomusicfest.org

Convocatoria: Festival de Cine de La Villita

Se solicitan cineastas profesionales y emergentes con interés en crear cortometrajes enfocados en el tema de la censura y la libertad de expresión. Estas propuestas serán evaluadas por un panel de líderes comunitarios y se elegirá a un ganador que recibirá un premio de $1,000. Las películas serán proyectadas durante el 5º aniversario del Festival de Cine Mexicano de La Villita, el 15 de octubre. La fecha límite para entregar el proyecto será el 30 de septiembre.

www.limefilmfest.com

#30 Día de los Muertos: Journey of the Soul

Más de 50 artistas y artesanos mexicanos locales y del otro lado de la frontera honrarán a sus fallecidos con altares durante la trigésima exposición del Día de los Muertos del Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.). La entrada es gratis.

www.nationalmuseumofmexicanart.org

Sábado

4 de septiembre

Día del inmigrante

Festejarán a la comunidad inmigrante de los suburbios de Chicago con un evento familiar en el centro de entretenimiento de Bolingbrook (375 W. Briarcliff, en Bolingbrook) de 2 pm a 11 pm. Habrá música en vivo, platillos típicos, y la presentación de baile folclóricos. La entrada es gratis.

www.facebook.com/SSIPchicago

Sandra Cisneros

La autora oriunda de Chicago Sandra Cisneros presentará su nueva novela titulada ‘A House of My Own: Stories from My Life’ en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) a las 2 pm. La entrada es gratis.

www.nationalmuseumofmexicanart.org

Cuerdas Clásicas

Celebra las fiestas patrias de México con las guitarras de Cuerdas Clásicas y la participación de la cantante Citlalli y el Mariachi Ángeles de Puebla en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) a las 7 pm. Boletos $20.

www.eventbrite.com/e/viva-mexico-tickets-26893584435

Feria del Mole de Universidad Popular

Degusta de más de 20 diferentes moles preparados por las mujeres del grupo de empoderamiento de Universidad Popular durante el duodécimo aniversario de la Feria del Mole, que se realizará sobre la calle 28, entre la Hamlin y Ridgeway, de 12 pm a 4 pm. Boletos $10 para probar.

www.universidadpopular.us

Circo en el parque

Debajo de la carpa del Midnight Circus los acróbatas, payasos, malabaristas y contorsionistas deleitarán al público con su talento durante sus presentaciones en el Parque Oriole (5430 N. Olcott Ave.) el 24 y 25 de septiembre, a las 2 pm y 5 pm. Boletos $20.

midnightcircus.net

Domingo

25 de septiembre

El Komander

El cantante de corridos pesados Alfredo Ríos ‘El Komander’ presentará su nuevo sencillo ‘Desaparecido’, que trata de la desaparición de los inmigrantes cuando intentan cruzar la frontera, durante el concierto y baile en el Rancho 57 (3101 W. 153rd St., en Markham) a las 12 pm. Boletos por adelantado $40.

www.vivatumusica.com

Miércoles

28 de septiembre

Películas en español

El Festival Internacional de Cine de Chicago proyectará la comedia de suspenso titulada ‘The Gold Bug’, del director argentino Alejo Moguillansky, sobre las aventuras de un director, su actor y el equipo de rodaje, en el Chicago Cultural Center (78 E. Washington St.) a las 6:30 pm. La entrada es gratis.

www.chicagofilmfestival.com/free-films/goldbug-argentina