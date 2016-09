Zidane y Simeone defienden el juego virtuoso de Neymar

Una regla no escrita en ninguna parte del mundo ha convertido al brasileño Neymar en un perseguido en el futbol español. Dos entrenadores, los de sus más grandes rivales opinan al respecto...

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió los malabarismos del brasileño del Barcelona Neymar, hasta cuando un partido está sentenciado a su favor como ocurrió en Butarque ante el Leganés en la última jornada de La Liga, y aseguró que “no es una provocación“.

Zidane defendió a un jugador del eterno rival, el Barcelona, y el estilo de fútbol de Neymar, al no interpretar como provocación sus habilidades vaya el encuentro igualado o esté sentenciado.

“No estoy en la cabeza de Neymar pero creo que no es una provocación”, aseguró en rueda de prensa. “Él juega de la forma que interpreta el fútbol. Su juego es así y hace cosas que no muchos jugadores pueden hacer y ya está. No creo que sea una provocación”.

Y es que en el partido entre el Barcelona y el Leganés, una vez más se suscitó la polémica que rodea al brasileño cuando muestra su talento ante rivales más débiles en el papel y lo que es peor, con el partido más que sentenciado, aunque en esta ocasión no fue un rival el que se lo recriminó, sino su propio compañero, Rafinha, a quien incluso le manoteó.

Por su parte el argentino Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este martes que el brasileño Neymar, le “encanta” y remarcó que “se divierte, baila, canta y la destroza“, al tiempo que analizó que el partido mañana contra el Barcelona, “más que en el medio, se define en las áreas”.

“Neymar tiene una forma de jugar que es así. Cada uno tiene su estilo y su juego. A mí es un jugador que me encanta. Lo han criticado. Él se divierte, baila, canta y la destroza. Pueden seguir criticando que el chico responde donde tiene que responder“, valoró tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

“Es un jugador extraordinario. Ha llegado al Barcelona y ha encontrado un lugar increíble para poder mostrar su talento. Sigue en la misma línea. Tiene una calidad que le hace hacer ese tipo de situaciones. A mí me encanta”, insistió Simeone en una multitudinaria rueda de prensa, con una veintena de cámaras de televisión grabando sus declaraciones.