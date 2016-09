Yolanda Andrade rompe el silencio y habla sobre ruptura de novia Melissa Galindo

A la conductora de "MoJoe" le ha servido viajar para superar la separación

Después de que se diera a conocer la noticia sobre la separación entre la cantante Melissa Galindo y Yolanda Andrade, es la conductora quien decidió hablar sobre su ruptura amorosa.

Durante la transmisión del programa “Ventaneando”, Yolanda Andrade dijo no preocuparle el haber terminado su relación con Melissa Galindo, asegurando que es una persona que vive el presente. “Estoy muy bien, yo vivo mi hoy, no me preocupo por el pasado y futuro, vivo mi presente”, señaló.

Sin embargo, todo indica que a la artista le ha servido viajar para superar su desamor luego de que viajara a Las Vegas en compañía de su compañera Montserrat Oliver.

“Hay muchos recuerdos, estábamos contando que la primera vez que vine a Las Vegas, la traje y he tenido la fortuna de viajar y conocer muchos lugares, creo que el placer de viajar es la satisfacción más maravillosa”, finalizó.