Yaya Touré, entre el adiós a Costa de Marfil y un conflicto con Guardiola

Un asunto particular y de ego entre Pep y el representante del marfileño lo tienen sin poder jugar, tras haber anunciado tristemente su retiro definitivo de la selección de los 'Elefantes'

El futbolista marfileño Yaya Touré, del Manchester City inglés, anunció este martes su retirada de la selección de su país, con la que jugó 113 partidos internacionales y anotó 19 goles.

“Después de 14 años al más alto nivel, estoy seguro que éste es el momento adecuado para mí. A pesar de que ya tengo 33 años, la intensidad de los entrenamientos y la gran cantidad de partidos no son las razones por las cuales tomo esta decisión. El fútbol lo es todo para mí y me ha dado tanto en mi carrera que ya no me siento capaz de marcarme nuevas metas personales como jugador de ‘Los elefantes’ de Costa de Marfil”, explicó el jugador en un comunicado oficial.

El cuatro veces ganador del premio ‘Futbolista africano del año’, que concede la Confederación Africana de Fútbol, añadió que quería “anunciar solemnemente” su decisión de parar y que, aunque ha ganado “varios títulos internacionales de clubes, ligas y copas“, incluyendo “la prestigiosa Liga de Campeones” con el Barcelona en el 2009, con Costa de Marfil ha sido “incluso más especial”.

En ese sentido, Touré destacó las enseñanzas que tuvo con su selección: “Aprendí a ganar para mi país. Por eso siempre tendré el orgullo de haber conseguido cuatro Balones de Oro de África para Costa de Marfil”.

Yaya Touré, que inició su carrera profesional en el club marfileño ASEC Mimosas, ha jugado con equipos como el Olympiacos (Grecia), Mónaco (Francia), Barcelona (España) y actualmente es parte de la plantilla del Manchester City inglés, equipo dirigido por el español Josep Guardiola y que ya entrenó al marfileño en el club catalán.

El conflicto

Y es precisamente Guardiola quien es el nuevo dolor de cabeza para el marfileño, pues acaba de anunciar que Touré no volverá a jugar con los ‘citizens’.

La razón para esta extrema decisión es que el técnico español exige al representante del jugador una disculpa pública por sus declaraciones de hace unos días, que acusaban a ‘Pep’ de humillar al marfileño al no tomarlo en cuenta para los duelos de Champions League. La consecuencia es dura y contundente: Guardiola no incluirá a Touré en ninguna formación hasta que el agente Dimitri Seluk se disculpe con el equipo, los jugadores y por supuesto, con él.

Sin embargo, el representante lejos de ofrecer disculpas, le planteó un reto al técnico español: “Me disculparé con Guardiola si él lo hace con Manuel Pellegrini y Joe Hart por lo que les hizo”, haciendo referencia a su llegada a la dirección técnica cuando el estratega chileno tenía todavía un año de contrato y por despedir al legendario portero inglés.