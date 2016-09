Vin Diesel asegura que es padre ‘gracias’ a Paul Walker

El protagonista de "Too Fast Too Furious" reconoció el importante papel que jugó su amigo en su vida familiar antes de morir en un trágico accidente

El popular actor Vin Diesel no ha dudado en atribuir al fallecido Paul Walker, con quien protagonizó las películas de la saga ‘Too Fast Too Furious’ y a quien contaba entre sus amigos más cercanos, su decisión de tener hijos y convertirse así en un responsable hombre de familia, ya que fueron las conversaciones tan profundas que ambos mantenían en el set de rodaje lo que le animó a dar un paso adelante en su relación con su mujer Paloma Jiménez, con quien tiene a Hania (8), Vincent (6) y Pauline (18 meses).

“Paul fue un ángel que me envió el cielo para que empezara a andar por el camino correcto, y gracias a él enderecé mi vida. Recuerdo que en la primera película de ‘Too Fast’, yo ya tenía unos 30 años aproximadamente y él ya era padre”, recuerda sobre el que se convirtió además de compañero en uno de sus mejores amigos.

“Un día, cuando estábamos en los coches esperando a rodar una toma, me dijo: ‘¿Sabes? No da tanto miedo ser padre’, y me dio así uno de los mejores consejos de mi vida. Lo siguiente que hice fue animarme a tener hijos y… Por eso llamé a mi hija Pauline, por el papel que ha jugado Paul en mi vida”, se sinceró en un evento solidario de la fundación ‘Reach Out Worldwide’.

Por si eso no fuera suficiente, Vin Diesel asegura que fue su malogrado amigo quien le convenció de que dejara momentáneamente de trabajar para visitar a su mujer en el hospital y ser testigo directo del nacimiento de la pequeña Pauline.

“Paul fue clave en mi transición hacia la paternidad. Fue el que me dijo que me fuera corriendo al hospital, y el que me dijo que me encargara yo mismo de cortar el cordón umbilical. Creo que era la única persona en toda California que sabía que iba a ser padre otra vez“, expresó en el mismo evento.

Esta no es la primera ocasión, sin embargo, en que el musculoso actor agradece públicamente a Paul Walker por la enorme influencia que ha jugado en uno de los planos más íntimos de su vida, lo que explica hasta qué punto le echa de menos desde que el segundo muriera trágicamente en un accidente de tráfico en noviembre de 2013.

“Como Paul fue padre mucho antes que yo, de alguna forma él me guió durante mi propia experiencia en la paternidad. Estaba tan entusiasmado como yo sobre el tema y, aunque en una ocasión estábamos en Puerto Rico rodando una escena para ‘A todo gas’, me dijo que me fuera corriendo a Nueva York cuando nos enteramos de que mi mujer había roto aguas [hace seis años, con el nacimiento de Vincent]”, recordó el actor y productor.

Diesel, que recién temrinó el rodaje de la última entrega de “Too Fast Too Furious” junto a The Rock, siempre recurre a sus redes sociales para compartir con sus seguidores imágenes junto a Paul Walker que dejan clara la amistad y complicidad que existía entre ambos.