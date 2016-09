Thalía habló de los problemas que le causa tener dislexia

La mexicana reveló entre risas para las cámaras de Univision, los inconvenientes que ha sufrido debido al trastorno que padece

La cantante Thalía reveló que su tendencia a olvidar o cambiar la letra de algunas canciones, se debe a la dislexia que siempre ha sufrido, ya que toda su familia padece el mismo mal.

En entrevista para Univisión, la intérprete habló de sus próximos conciertos y contó la rutina que sigue antes de cada presentación, asegurando que “se encomienda a Dios”, además de declarar entre risas, que su amiga, la también cantante Gloria Estefan, “es otra de sus colegas a las que se le va la letra cuando está cantando”.

Cabe recordar que en 2015, este problema la hizo vivir un momento incómodo en público, cuando en la entrega de los Premios Lo Nuestro compartió escenario con Becky G, a quien tocó en la entrepierna por una confusión en la coreografía.

“Yo soy disléxica, toda mi familia lo es (…) y mi mano fue a parar justo ahí [a las partes íntimas de Becky]. Me dije a mí misma: ¡Esto no me está pasando a mí!”, expresó en su momento.

Ahora, la artista prepara una gira por Estados Unidos para promocionar su material “Latina”, la cual comenzará en Nueva York, para luego continuar en Miami, Houston, Dallas y finalizar los conciertos en Los Ángeles.