Obama: “Tenemos que abrir nuestros corazones y hacer más para ayudar a refugiados”

WASHINGTON.- En su octavo y último discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Barack Obama pidió que la comunidad internacional responda con mayor contundencia a la crisis de más de 21 millones de refugiados en el mundo.

“Tenemos que abrir nuestros corazones y hacer más para ayudar a los refugiados que están desesperados por (tener) un hogar”, afirmó Obama.

Más adelante, Obama presidió una cumbre sobre la crisis global de refugiados en la que afirmó que se trata de un problema de “proporciones épicas”, que afecta también a Colombia y partes de Centroamérica.

Datos recientes de la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados (ACNUR) señalan que alrededor de 65,3 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares debido a la persecución o conflictos civiles en 2015, de los cuales alrededor de 21,3 millones caben en la categoría de “refugiados”.

Según Obama, es imprescindible ponerse en los zapatos de las familias que huyen de sus países en busca de refugio, y es igual de importante que los países ricos pongan más de su parte.

La llamada “Cumbre de Líderes sobre Refugiados” de hoy fue copatrocinada por EEUU, Canadá, México, Etiopía, Suecia, Jordania, Alemania, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con la meta de aumentar en al menos un 30% los fondos para programas para refugiados, y ampliar el acceso de los refugiados a oportunidades educativas y de empleos.

Horas antes de la cumbre, la Casa Blanca anunció en un comunicado que 51 empresas privadas, incluyendo Google, Mastercard, Microsoft, Uber, Western Union y Airbnb, se han comprometido a aportar en su conjunto más de $650 millones para ayudar a 6,3 millones de refugiados en una veintena de países.

El lunes, la ONU realizó su propia cumbre sobre refugiados que produjo una declaración de compromisos descafeinada y no vinculante que, según activistas, hará poco para resolver la crisis.

En entrevista con este diario, Katherine Caro, una portavoz del Departamento de Estado, explicó que, pese al clima político actual en este país, el gobierno de EEUU considera que la seguridad nacional no está reñida con el dar refugio a poblaciones vulnerables en el mundo.

“Estas metas no están reñidas. Los refugiados están sujetos al mayor nivel de revisión de seguridad que cualquier otra categoría de viajeros en EEUU… los refugiados sirios también deben completar una revisión de seguridad especializada adaptada a las condiciones particulares de la crisis en Siria”, explicó.

Caro señaló que EEUU piensa aumentar el número de refugiados de 85,000 –el tope actual- a 110,000 en el año fiscal 2017 que comienza el próximo 1 de octubre. La cifra representa un incremento de más del 57% desde el año fiscal 2015.

La aspirante presidencial demócrata, Hillary Clinton, y su rival republicano, Donald Trump, mantienen posiciones diametralmente opuestas para responder a la crisis de refugiados.

Clinton apoya una mejor revisión del procesamiento de refugiados pero Trump ha pedido frenar la entrada de migrantes de países con vínculos terroristas y restringir aún más el proceso de revisión de los refugiados.

Hoy mismo, Trump volvió a generar críticas cuando sugirió que, en aras de la seguridad nacional, EEUU no puede arriesgarse con los refugiados sirios, a quienes comparó con un tazón de caramelos “Skittles” envenenados.

This image says it all. Let's end the politically correct agenda that doesn't put America first. #trump2016 pic.twitter.com/9fHwog7ssN

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 19, 2016