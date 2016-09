‘No me mires’: los Dodgers se burlan elegantemente de Bumgarner con una playera

Estrellas del equipo visten una playera con la frase que el astro de los Gigantes le gritó a Yasiel Puig para desatar una bronca

La rivalidad entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco, ya de por sí una de las más apasionantes del béisbol y de los deportes, se calentó aún más después del turbulento juego del lunes, ganado dramáticamente por los Dodgers con un hit de Adrián González en la novena entrada.

El martes, Yasiel Puig, Justin Turner, González y José de León lucieron camisetas con el lema “Don’t Look At Me” (no me mires) antes del segundo encuentro de la serie ante San Francisco en Dodger Stadium.

La frase la había pronunciado Madison Bumgarner, pitcher estrella de los Gigantes, en la noche del lunes. Después de que Yasiel Puig fuera eliminado en el séptimo inning en primera base en una rola al pitcher, “MadBum” le gritó al cubano “¡No me mires!”, tal y como captaron las cámaras de televisión.

Puig se envalentonó y desafió a Bumgarner, lo cual desató que las bancas y bullpens se vaciaran. Los protagonistas del altercado no llegaron a golpearse, pero la escena hizo que se elevara mucho la temperatura.

“Él me dijo que no lo mirara, y yo en verdad no lo estaba mirando”, dijo Puig. “Cada vez que me enfrento a él, parece tener algún problema. Pero parece que funciona, porque ganamos”.

Bumgarner dijo: “Parecía que me estaba mirando, eso es lo que me pareció”.

Después del altercado, el manager de los Gigantes, Bruce Bochy, decidió reemplazar a Bumgarner, a pesar de que el marcador seguía 1-0 favorable a los visitantes y el zurdo solo había concedido un hit, precisamente de Yasiel Puig.

“Es parte del juego”, dijo José de León. El pitcher puertorriqueño reveló que la idea de las camisetas había sido obra de Justin Turner nada más terminar el juego del lunes.

El novato De León aseguró que después del altercado su equipo está mucho más confiado: “Estamos a punto de ganar la división, estos juegos tienen mucho significado, así que especialmente hoy (martes) vamos a salir a jugar con más ganas. Al final del día, lo que importa es ganar. Y aquí todo el mundo está disfrutando de este momento, y todo el mundo tiene en la mente ganar”.

Ya tienen su historia

Este no es el primer enfrentamiento entre Puig y Bumgarner. En 2014 inició la rivalidad cuando el pitcher le recriminó al jardinero cubano su manera de lanzar el bate tras pegarle un jonrón en Dodger Stadium. En septiembre de ese mismo año y en el mismo escenario, Madison hizo un lanzamiento hacia las piernas de Puig, a lo que éste reaccionó desafiándolo.

“Cuando dos personas compiten así, a veces las emociones aparecen”, opinó Dave Roberts, piloto de los angelinos. “Creo que no es nada más que eso”.

La rivalidad entre Dodgers y Gigantes se extiende hasta el período en el que ambos equipos competían en Nueva York y no ha menguado ni mucho menos después de su mudanza a California, hace ya casi 60 años.

La serie en Dodger Stadium concluye el miércoles. Ambos equipos cerrarán la temporada con una serie de tres juegos en el AT&T Park de San Francisco.