Memes y burlas del divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie

La gran protagonista de los chistes es Jennifer Aniston

A tan solo horas de haberse anunciado el supuesto divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt, las redes sociales se inundaron de las burlas y los famosos memes. Por supuesto, la gran protagonista es la ex de Pitt, Jennifer Aniston.

Angelina Jolie pide el divorcio a Brad Pitt tras 12 años de relación

Aquí te mostramos algunos de los mejores, porque no hay nada mejor que pasar los malos momentos con un poco de humor.

