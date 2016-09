Hieren a varios agentes en protestas tras otra muerte causada por policías en Charlotte

Las protestas estallan tras la muerte de un hombre durante una detención equivocada realizada por policías en Carolina del Norte

Al menos 12 agentes de la Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) resultaron heridos la noche del martes mientras intentaban controlar las protestas surgidas tras la muerte de un hombre afroamericano al parecer desarmado, por la policía, informa Fox46 desde Charlotte, en Carolina del Norte.

Approximately 12 officers injured. One officer hit in face with a rock — CMPD News (@CMPD) September 21, 2016

Los manifestantes salieron a las calles el martes en la noche después de que un hombre fue muerto a tiros por la policía en un complejo de apartamentos al noreste de Charlotte.

COBERTURA ESPECIAL SOBRE ABUSO POLICIAL

El tiroteo ocurrió en The Village, en el complejo de apartamentos College Downs en el bloque 9600 de Concord Road.

La policía usó gas para dispersar la protesta.

Tear gas is used to quell protesters after the death of #KeithLamontScott #CLT https://t.co/BMATr7acnF pic.twitter.com/hdfxGMAX4d — FOX 46 Charlotte (@FOX46News) September 21, 2016

De acuerdo con la Policía de Charlotte-Mecklenburg, los agentes buscaban a un sospechoso con una orden de detención pendiente cuando se encontraron con un hombre dentro de un vehículo en el complejo de apartamentos. El sujeto estaba armado, y esto era un riesgo para nuestros agentes, que dispararon contra él, dijeron oficiales de CMPD durante una rueda de prensa.

El hombre fue llevado al Centro Médico Carolinas con graves lesiones y más tarde falleció.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg dijo al oficial que participó en el tiroteo ha sido identificado como Brentley Vinson y se le ha colocado en licencia administrativa pagada.

El sujeto fallecido ha sido identificado como Keith Lamont Scott. Familiares del hombre muerto a tiros, dicen que no tenía un arma, sino un libro en la mano, y estaba esperando el regreso de su hijo de la escuela.

Sister of the man police shot and killed: "he didn't have no gun, he wasn't messing with nobody" @wsoctv pic.twitter.com/37k55Lt70H — Joe Bruno (@JoeBrunoWSOC9) September 21, 2016

Noticia en desarrollo