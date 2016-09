Fotos: Se deja crecer el pelo durante dos años por una razón muy humanitaria

A Thomas Moore su mamá le explicó lo que era el cáncer a los ocho años, cuando juntos vieron a una mujer sin cabello. Entonces tuvo una idea: se dejaría crecer el pelo para ayudar a hacer pelucas para niños que padecen esa enfermedad.

Todo comenzó cuando vio a su madre mirando un video en Facebook sobre Kyssi Andrews, una niña que estaba luchando contra el cáncer y había perdido todo su pelo. Entonces su mamá le explicó lo que era el cáncer y cómo la quimioterapia podía causar la caída del cabello, contó la tía de Thomas, Amber Ray, al BuzzFeed News .

my nephew grew his hair out for two years to donate to kids with cancer 😭 pic.twitter.com/YuamNNcMEI

— amber lynne (@storkpatrol) September 11, 2016