Esta mujer sufre una terrible enfermedad mental y su hija decidió fotografiarla

Por años, la fotógrafa estadounidense Melissa Spitz vivió en carne propia la crueldad de la bipolaridad, enfermedad mental que padece su madre, Deborah. Y, todo ese dolor quedó documentado en la serie fotográfica “You Have Nothing to Worry About” (que, traducido s al español significa “No tienes nada de qué preocuparte”).

Según Dazeddigital.com, la muestra presenta retratos íntimos del hogar de la paciente mental y sus continuas visitas al hospital. Además, explora la tumultuosa relación del par y las duras facetas del padecimiento.

“Nunca fue una decisión consciente ir a tomarle fotos a mi madre mentalmente enferma”, dijo Spitz a Dazeddigital.com. Sin embargo, en medio del estrés, los lentes fotográficos se convirtieron en el mecanismo de comunicación para la familia.

“Era la manera más fácil de darme una razón para llegar a la casa y tener una distancia de la situación, por el acto de poner una cámara frente a mi rostro”, describió.

Según el citado medio, la madre de la fotógrafa, al igual que muchos otros pacientes de bipolaridad, también sufre de adicción al alcohol. “Yo sabía que había momentos en los que estaba ebria y que definitivamente no recordaría nuestras sesiones de fotografía”, explicó.

“Hubo momentos en los que admitió que las imágenes la asustaban… Aquellas en las que no se reconocía a sí misma, o por las cosas de la casa, como las partes quemadas o los agujeros”, narró.

A pesar de las dificultades, las fotos ayudaron a Spitz en su proceso de sanar y crear la empatía que antes se le hacía tan difícil. Ahora quiere ayudar a otras personas que atraviesan por situaciones similares.

“Quiero dar más apoyo a las familias que viven con personas con enfermedades mentales, especialmente, niños”, afirmó. “Espero que estas imágenes y mi historia estimulen una conversación sobre lo que son las enfermedades mentales. Para mí, las enfermedades mentales tienen cara y nombre, la de mi mamá”, sostuvo.

La Real Academia Española define la bipolaridad como un trastorno afectivo caracterizado por la alternancia de una fase maníaca y otra depresiva, o por la presencia de una o más fases solo maníacas o solo depresivas.