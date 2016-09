Encuentran paquete sospechoso cerca de la Casa Blanca

La policía encontró hoy “un paquete sospechoso” en una calle de Washington, cercana a la Casa Blanca, concretamente en los alrededores del Teatro Warner, informó a Efe uno de los agentes encargados del operativo policial.

El agente indicó que se ha encontrado “un paquete sospechoso” y que por ello, la policía ha decidido interrumpir aproximadamente desde las 9 hora local (ET) la circulación de vehículos y personas en el tramo comprendido entre las calles 12 y 14 de la avenida Pensilvania, donde se encuentra la Casa Blanca.

La mansión presidencial se encuentra a menos de un kilómetro del lugar que se encuentra bajo vigilancia de la policía.

En un mensaje de Twitter, la Policía de Washington indicó que habían recibido una llamada de alerta sobre un paquete sospechoso, ubicado supuestamente en el teatro Warner, entre las calles 13 y E. Varios edificios del área han sido desalojados.

Suspicious Package at Warner Theater has been cleared and rendered safe. All roads and street closures near the area have reopened.

— DC Police Department (@DCPoliceDept) September 20, 2016