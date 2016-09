‘By The Sea’, ¿la película que presagió el final de Angelina Jolie y Brad Pitt?

Parece que los hechos que podemos observar en el film - desde violentas peleas hasta ausencia de diálogo y afecto - tenían alguna correlación con esta realidad

A diferencia de sus dos películas anteriores como directora, cuando Angelina Jolie escribió ‘By The Sea’, lo hizo enfocando en algo más íntimo: el deterioro de una pareja compuesta por Vanessa (interpretada por Jolie) y Roland (Brad Pitt). Ella, una ex bailarina con un trauma que la hundió en la depresión. Él, un escritor que toma de más y que no advierte cómo conciliar con su esposa. Jolie ambientó su película en los 70 y mostró cómo un matrimonio de catorce años puede derrumbarse sin que nada pueda hacerse al respecto.

Cuando el año pasado se estrenó ‘By The Sea’ con críticas negativas, Angelina habló mucho del proceso de dirección y de lo cómoda que se sintió trabajando con su ahora ex marido, más allá de la complejidad de las escenas que protagonizaban. Sin embargo, parece que los hechos que podemos observar en el film – desde violentas peleas hasta ausencia de diálogo y afecto – tenían alguna correlación con esta realidad en la que Jolie le pidió el divorcio a Brad.

De hecho, ‘By The Sea’ está muy lejos de Mr. and Mrs. Smith, la película de acción de 2005 en cuyo rodaje surgió el huracán “Brangelina”. Sin lugar a dudas, en diez años pueden suceder muchas cosas.