Antes y después: Exadicta a la heroína comparte su transformación por redes

¿Cuánto puede cambiar la imagen de una persona que deja las drogas?

Una exadicta utilizó la plataforma Reddit para compartir fotos del antes y el después de su transformación tras haber dejado la heroٌína. La diferencia es dramática.

“Así acabaron 826 días de abstinecnia. La foto de la izquierda es del 11 de junio de 2014 y la de la derecha es de hoy. ¡La recuperación es posible!”, escribió la usuaria que utiliza el nombre de DisregardThisOrDont.

En la foto del 11 de julio del 2014, la joven luce seria y demarada, el rostro con granos y el pelo mustio. En la otra, se le ve el cabello lustroso, la piel lozana y una sonrisa.

La primera foto fue tomada antes de que la muchacha ingresara a la cárcel por 36 días bajo un cargo de desacato. Según su testimonio, en ese momento se encontraba atrapada en una relación abusiva que provocó que le quitaran a su hija. La angustia que le produjo la depresión la llevó a refugiarse en la heroína.

“Siento la necesidad de publicarlo tan abiertamente porque cuando encontré mi fotografía de la Policía me sentí muy mal por ‘esa chica’. Yo quiero abrazarla y decirle que se pondrá mejor. Luego interiorizo que esa niña sigue por algún lugar. Pero no me representa más”, agregó la chica.

La joven indicó que decidió compartir las imágenes para demostrar que es posible superar la adicción y tener una vida productiva.

“He recibido, literalmente, cientos de mensajes y miles de comentarios con buenos deseos y personas abriendo su corazón para mí. Ojalá y pudiera contestarle a todos, pero va a ser imposible. Estoy tan conmovida que mis fotos movieran a tanta gente. Cuando publiqué esto, yo solo pensé que uno o dos adictos lo verían y se conectarían con mi historia y le daría esperanza de un mejor futuro. Pero mensaje tras mensaje, leo las palabras de la gente al que mi publicación los ha mantenido limpio un día más”, manifestó.