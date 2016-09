¿Qué era este regalo de bodas que permaneció cerrado por 9 años?

La tía abuela de Kathy Gunn le dio este obsequio el día de su boda con una tarjeta que decía: "No abrir hasta que tengan su primer gran desacuerdo"

La tía abuela de la novia le regaló a los novios un obsequio acompañado de una nota en la que les pedía que lo abrieran “cuando tuvieran su primer desacuerdo”.

Kathy Gunn, de Michigan, publicó un emotivo mensaje en la página de Facebook Love What Matters que ha dado la vuelta al mundo por su emotividad.

El pasado 29 de agosto, Gunn compartió que cuando se casó hace nueve años con su esposo, Brandon, recibió un regalo de bodas de su tía abuela Alison, acompañado de una tarjeta con el mensaje: “No abran hasta que tengan su primer desacuerdo”.

“Obviamente, hemos vivido muchos desacuerdos y tirado puertas a través de 9 años. Ha habido momentos en los que, incluso, hemos considerado rendirnos… pero nunca habíamos abierto la caja”, dice el mensaje de Facebook.

“Honestamente, pienso que ambos evadimos abrir a la caja porque simbolizaría un fracaso. Para nosotros, habría significado que no contamos con las herramientas necesarias para que nuestro matrimonio funcione y somos demasiado tercos los dos y determinados para eso. ¿Era el tiempo real para abrir la caja? ¿Y si no es nuestra peor pelea? ¿Qué tal si hay una más grande y ya no tendremos nuestra caja?”, expuso en dicho mensaje.

“A lo largo del tiempo, asumimos que el contenido de la caja tenía la llave para salvar nuestro matrimonio… algún viejo truco que no sabíamos como novatos. Después de todo, mi tío abuelo y mi tía abuela estuvieron casados cerca de un siglo. Así que, pensamos que la caja podría salvarnos”, escribió.

El pasado 30 de agosto, finalmente, la pareja decidió abrir la caja y no fue porque tuvieran “un primer gran desacuerdo”.

“Esta noche, mi esposo y yo disfrutamos de una copa de vino en el balcón. Hablamos de lo excitante que es acudir a una boda en Kalamazoo (donde nos conocimos y fuimos a la Universidad) y discutimos cuál sería el regalo de bodas perfecto para los novios”, escribió.

“Así que, pensamos en nuestro día de bodas y en los regalos que más significaron para nosotros. ¿Lo gracioso? Que el regalo que más significó para nosotros todavía estaba sin abrir, en el armario”, recordó.

Por el contrario, la pareja, durante nueve años (y tres mudanzas en los que todavía mantenían la caja cerrada), se percató de que había desarrollado tolerancia, comprensión, entendimiento y paciencia suficientes para seguir con éxito en la relación.

“Nuestro matrimonio se fortaleció y nos volvimos mejores amigos y compañeros de equipo. Hoy decidimos abrir la caja porque llegamos a una realización. Comprendimos que tenemos las herramientas necesarias para crear y mantener una relación fuerte y saludable, independientemente de la caja”, destacó.

¿Y en qué consistía el regalo? Dos tarjetas con dinero: una dirigida a Kathy y otra para Brandon, acompañadas de una caja con copas de vino y productos para bañarse.

La nota de ella le recomendaba usar el dinero para comprar pizza o camarones (algo que les gustara a los dos) y luego, que tuviera todo listo para darse un baño. A él, en la nota, le recomendaba comprar una botella de vino y flores.

Y esta historia se merece un rotundo “awwwwwwww”.