Tomar antibióticos por más tiempo no te cura mejor, sino al contrario

Un nuevo estudio descubrió que un ciclo de medicamentos más corto funciona tan bien como una terapia más larga

Buenas noticias: Tú podrías reducir el tiempo durante el cual tomas antibióticos. Durante décadas, los médicos han recomendado a los pacientes tomar los medicamentos durante al menos una o dos semanas, incluso si se sienten mejor en tan solo algunos días. Pero un nuevo estudio se suma a un creciente conjunto de pruebas que sugiere que, en algunos casos, un ciclo más corto de antibióticos funciona igual de bien, y es más seguro.

En el estudio, publicado el 25 de julio en la revista JAMA Internal Medicine, unos investigadores españoles analizaron el uso de antibióticos en 312 adultos que habían tenido neumonía bacteriana grave, suficiente para requerir una hospitalización.

Aproximadamente la mitad de los pacientes asignados de forma aleatoria para recibir “atención estándar” terminaron tomando antibióticos durante un promedio de 10 días. Para la otra mitad, los médicos interrumpieron los medicamentos después de 5 días, siempre y cuando los pacientes no tuvieran fiebre y parecieran estar mejorando.

Diez días después de haber iniciado el tratamiento, los investigadores descubrieron que los pacientes que dejaron de tomar los medicamentos antes mejoraron igual de bien que aquellos que siguieron tomándolos. Después de un mes, la gran mayoría de los pacientes de ambos grupos se había recuperado. De hecho, solo el 1.4% de los pacientes en el grupo con el tratamiento corto terminó siendo readmitido al hospital en el término de 30 días, en comparación con un 6.6% de los que tomaron el antibiótico el doble del tiempo.

La investigación anterior demostró que un ciclo de tratamiento corto también funciona bien en casos ligeros a moderados de neumonía en los pacientes que reciben tratamiento fuera del hospital. Así que, ¿funciona igual para otro tipo de infecciones?

“Desafortunadamente, no existen muchos otros estudios de buena calidad que hayan analizado la duración ideal de la terapia para las infecciones”, dice Lauri Hicks, D.O., una epidemióloga médica en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y directora del programa de la agencia Get Smart: Know When Antibiotics Work. Pero indica que la mayoría de las investigaciones que se han cuestionado “¿cuánto tiempo se necesita para que funcionen los antibióticos?” ha descubierto que es menos tiempo del que alguna vez se creyó. Esos estudios se resumen en la siguiente tabla.

“Históricamente, la percepción ha sido que un tratamiento más largo con antibióticos es mejor o más seguro”, dice Hicks. “Esa es una suposición que en realidad tenemos que rebatir”.

Cuando una terapia más corta puede ser igual de efectiva

Enfermedad Tratamiento más largo (días) Tratamiento más corto igual de efectivo (días) Infección abdominal 10 4 Bronquitis en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD) 7 o más 5 o menos Infección bacteriana de los senos nasales (sinusitis) 10 5 Celulitis (infección de la piel) 10 De 5 a 6 Infección crónica de los huesos 84 42 Infección renal De 10 a 14 De 5 a 7 Neumonía adquirida en el hospital De 10 a 15 8 o menos Neumonía adquirida fuera del hospital De 10 a 14 De 3 a 5

“El nuevo mantra de los antibióticos: “menos tiempo es mejor”, JAMA Internal Medicine, 25 de julio de 2016.

Por qué menos tiempo puede ser más seguro

Los antibióticos pueden ser medicamentos que salvan vidas, pero existen buenas razones para no tomar los potentes aniquiladores de gérmenes por más tiempo del adecuado. “Aumenta tu riesgo de sufrir efectos secundarios, tales como sarpullidos y diarrea”, dice Hicks. “Estamos especialmente preocupados de que un ciclo de tratamiento más largo aumente el riesgo de un Clostridium difficile o infección C. diff, una diarrea algunas veces mortal que normalmente es consecuencia directa del uso de antibióticos”.

Los proveedores de atención médica han recetado tradicionalmente ciclos más largos de antibióticos para estar súper seguros de deshacerse de todos los microbios que causan las enfermedades. Pero a medida que ha evolucionado el conocimiento científico, se ha vuelto cada vez más evidente que los medicamentos afectan no solo las bacterias que provocaron la infección, sino también el complejo ecosistema de cientos de miles de millones de otras bacterias que habitan en el cuerpo humano.

“La investigación demuestra que mientras más tiempo tomes el antibiótico, es más probable que las bacterias que viven en y dentro de tu cuerpo se vuelvan más resistentes o inmunes a ese medicamento”, dice Hicks. Si en algún momento esas bacterias resistentes se “intensifican” y causan una infección, podría ser más difícil de tratar, dice ella. Y también puedes transmitir esas bacterias resistentes a otras personas a tu alrededor.

“Recetar antibióticos por más tiempo del necesario es uno de los factores que han causado la crisis de salud pública por resistencia a los antibióticos, en la cual los antibióticos que alguna vez fueron eficaces ya no funcionan contra muchas de las infecciones comunes”, dice Hicks.

Por supuesto, no dar el tratamiento por el tiempo indicado para una infección también tiene consecuencias, ya que las bacterias sobrevivientes pueden multiplicarse y enfermarte más de lo que ya estabas al inicio. “Me solidarizo con los proveedores de atención médica que recetan un ciclo más largo de tratamiento con antibióticos para mayor seguridad, esperando garantizar que sus pacientes mejoren”, dice Hicks. Pero ella dice que una vez que los antibióticos han hecho su trabajo para combatir una infección activa, no hay ningún beneficio; únicamente un mayor riesgo de sufrir efectos secundarios potencialmente peligrosos, si continúas tomándolos.

No lo suspendas sin hablar antes con tu médico

Algunas infecciones graves como la tuberculosis y aquellas que afectan los huesos, las válvulas del corazón o el flujo sanguíneo, requieren tratamientos largos con el medicamento. “En ciertos casos, es posible que te empieces a sentir mejor, pero aún tengas una infección activa que requiera tratamiento”, dice Hicks.

Si estás tomando un antibiótico para una enfermedad más común y corriente como por ejemplo una infección de los senos nasales o sinusitis, infección del tracto urinario o neumonía, Hicks dice que es “muy razonable” llamar a tu médico y preguntar si puedes interrumpir el medicamento una vez que no hayas tenido fiebre durante 48 horas y te estés sintiendo significativamente mejor.

No continúes tomando el antibiótico que te haya sobrado. Desecha cualquier medicamento que no se haya usado, devolviéndolo a la farmacia o a un programa comunitario que lo reciba de vuelta. O bien, mezcla el medicamento con alguna sustancia de mal sabor, como arena para gatos o café molido, séllalo en una bolsa y tíralo junto con la basura de la casa. Lee más acerca de las formas seguras para desechar los antibióticos y otros medicamentos no deseados.

Nota del editor: La elaboración de estos materiales fue posible gracias al subsidio del programa Attorney General Consumer and Prescriber Education Grant del estado, que es financiado por el acuerdo multiestatal de reclamos de fraude de los consumidores en relación con la comercialización del medicamento de venta con receta Neurontin (gabapentina).

– Teresa Carr