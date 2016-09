María León, de Playa Limbo, sufre debido a sus problemas de salud

La cantante reveló que se encuentra triste tras haber sufrido una lesión en una de sus piernas

María León se encuentra pasando un momento complicado de salud, luego de que por indicaciones médicas tiene estrictamente prohibido practicar deporte por tiempo indefinido, situación que ha puesto en estrés a la famosa cantante del grupo Playa Limbo, a raíz de que siempre ha sido una mujer que practica diferentes disciplinas.

“Me está costando mucho porque por una indicación médica, en un mes no he podido hacer deporte ya que tengo una lesión en una de mis piernas. Según los médicos, con reposo, estaré bien”.

La cantante revela que esta situación la ha llevado a sentirse incompleta, debido a que en su día a día el deporte ocupa un lugar muy importante en su vida.

“La danza y el deporte son parte de mi día y me pone triste no poder hacer las cosas que amo… La lesión es tan fuerte que no me permiten hacer ni yoga. He tratado de cuidarme al mil para estar pronto bien, pero entiendo que mi cuerpo tiene que reposar del ejercicio que por años lo he hecho”.

Siempre deja una ventana abierta: para que entre luz, para ver hacia afuera, para poder escapar si te equivocaste de puerta…😊 #Yogaencasa #Mikaela #FlexyFuerza #Estiramiento Una foto publicada por María León (@sargentoleon) el 30 de Jul de 2016 a la(s) 12:12 PDT

El reporte médico que le han dado sobre el problema que tiene en una de sus piernas, le exigen hoy retirarse de todo lo relacionado al deporte.

“Me tengo que cuidar mucho, porque mi cuerpo es mi herramienta de trabajo y, aunque hay días en los que me siento con pocos ánimos, ahora lo importante es sanar esa lesión de mi pierna”, finalizó.

POR: Gabriel Cuevas