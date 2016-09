Clinton pide ayuda de universitarios para vencer a Trump

Las encuestas apuntan a que Clinton aún no ha generado un mayor apoyo entre los "Millenials"

WASHINGTON.- La aspirante presidencial demócrata, Hillary Clinton, no ha logrado mejorar su posición entre la generación de los “Millenials”, y este lunes pidió a estudiantes universitarios que le ayuden a vencer a su rival republicano, Donald Trump, y sean “socios” en la lucha por el cambio.

Durante un discurso de media hora en Temple University, en Philadelphia (Pennsylvania), Clinton destacó nuevamente su agenda para mejorar la situación de los “Millenials” –aquellos votantes entre 18 y 35 años- y advirtió de que una victoria de Trump en las urnas traería graves consecuencias para futuras generaciones.

“No les puedo prometer que estarán de acuerdo conmigo todo el tiempo, pero les puedo prometer esto: nadie trabajará más duro para mejorar sus vidas”, afirmó Clinton, en un mensaje dirigido a los votantes indecisos.

Al señalar la serie de retos que afronta EEUU, Clinton pidió la ayuda de los jóvenes para ser “socios” y responder juntos a problemas como la exorbiante deuda estudiantil, el “racismo sistémico”, la pobreza, o el cambio climático.

“Los necesito como socios, no solo para ganar esta elección sino para producir un verdadero cambio”, dijo Clinton, quien advirtió que quedarse en casa el próximo 8 de noviembre sólo ayudaría a Trump.

Clinton salpicó su discurso con anécdotas sobre las personas y valores que han guiado su vida y su trayectoria política, incluyendo su fallecida madre, como parte de una estrategia enfocada en destacar su lado humano y, simultáneamente atacar a Trump.

Por ello, Clinton destacó la labor de jóvenes como la “Dreamer” mexicana Astrid Silva, la activista por el control de las armas, Erica Smegielski, o el joven empresario, Michael Cole.

Al igual que ha hecho en otros actos electorales, Clinton repitió su promesa de realizar una “histórica inversion” para la creación de millones de empleos bien remunerados; conectar a todos los hogares al internet para 2020, y promover fuentes de energía limpia y renovable.

También defendió su plan para ofrecer matrículas gratuitas en universidades públicas para familias con ingresos de hasta $125,000, una idea que adoptó de la campaña de su rival en las primarias demócratas, Bernie Sanders, además de dar ayudas para refinanzar asfixiantes préstamos estudiantiles.

Find out how much Hillary's college plan will save you: https://t.co/svkSUzhwYz pic.twitter.com/tmHf8m2CdX — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 19, 2016

Clinton ha cortejado activamente el voto de los “Millenials” que conforman parte de la coalición de votantes que contribuyó a la victoria del presidente Barack Obama en 2008 y 2012.

Clinton repitió parte de su discurso en una columna de opinión en “Mic.com”, una organización que se especializa en los intereses de los “Millenials”.

"Everyone who wants to go to college should be able to without drowning in debt." —Hillary https://t.co/wDxspmxT9Q — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 19, 2016

Se calcula que ahora hay hasta 20 millones más de votantes “Millenials” y cuatro millones de votantes hispanos adicionales, en comparación con 2012.

Según datos del Centro de Investigación Pew, la cifra de los votantes “Millenials”, 69,2 millones, es casi similar a la de la generación de los llamados “Baby Boomers”, aquellos nacidos entre 1946 y 1964, y que ahora totaliza 69,7 millones.

Sin embargo, las encuestas indican que Clinton no ha generado un mayor entusiasmo entre los jóvenes, y para lograrlo ha ampliado personal y recursos en estados clave, y se ha apoyado en figuras como Sanders, la senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warden, y la primera dama, Michelle Obama.

When @HillaryClinton says she’s going to make public colleges and universities tuition-free, you know what? That's a very big deal. — Bernie Sanders (@BernieSanders) September 19, 2016

Faltan solo 50 días para los comicios generales y, según una encuesta del diario New York Times/CBS News, el 36% de los votantes menores de 30 años apoyan al candidato por el Partido Libertario, Gary Johnson, o a la candidata del Partido Verde, Jill Stein.

Es decir, Clinton tiene el reto de sumar apoyos entre los jóvenes que apoyaron a Sanders en las primarias y arañar votos de entre los que ahora prefieren a terceros candidatos.