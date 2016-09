Ana María Polo en exclusiva confiesa que a veces los casos le dan pena

Ana María Polo, más conocida como ‘La Doctora Polo’, cumple 15 años de éxito continuo con su programa en la cadena Telemundo. Primero se llamó ‘Sala de Parejas’, pero 4 años después ya comenzaría el clásico ‘Caso Cerrado‘.

En exclusiva hablamos con la doctora Polo que nos dice cómo fueron estos 15 años, y confiesa que muchas veces siente pena por los casos que le toca presentar, pero es consciente que también ha salvado vidas.

Pregunta: De la Ana María Polo de hace 15 años atrás a la de hoy, ¿qué cambió y qué se mantiene?

Ana María Polo: Se mantiene la pasión, todavía me gusta lo que hago, me engancha, me reta… Se perdió parte de la crudeza que uno trae cuando no ha pasado por ese filtro de la industria que te enseña cosas y te mata otras. Se ganó quien soy hoy, una persona que todavía le gusta lo que está haciendo, que siente que su programa está vigente, que a la gente todavía le atrae y que tiene un valor dentro del mundo televisivo, porque aparte de entretener ofrece un poco más que es cómo solucionar conflictos.

P: A 15 años de tu debut, tu show se sigue vendiendo en diferentes partes del mundo y allí recién te están conociendo, ¿es una forma de reinventarte?

AMP: Es como recomenzar todos los días, cuando un programa comienza en un nuevo mercado, es como que tengo que revivir todo el proceso de nuevo. Recibo todos esos mensajes frescos, nuevos, me ayuda a mí a mantener esta ilusión, pero nadie se reinventa, uno pasa por el proceso de la vida, vas creciendo, vas cambiando, mantienes tu parte genuina, tu esencia, vas creciendo.

P: ¿Cuánto tú participas en el proceso de tu show?

AMP: Muy poco, y esa es parte de la fórmula del programa que es la espontaneidad. Estoy preparada para recibir todo tipo de conflictos, soy abogada, he practicado durante más de 25 años. Parte del programa es la fórmula de investigar, de averiguar, enseñarle al público cuáles son las preguntas que tienes que hacer para confrontar un problema en esta vida, qué es lo que tienes que averiguar. Cada problema tiene un premisa, una base que debes investigar para encontrarle una solución.

Estuve involucrada durante 15 años de diferente manera, cada vez que un productor me cuenta un caso a mí, yo lo educo, cada vez que yo hago ese caso y de la manera que actúo el productor aprendió. Ha sido un proceso de educación paulatino. Nuestro programa es pre-grabado muchas veces nosotros grabamos en enero shows que van a salir en noviembre, y tenemos que tener esa habilidad de predecir lo que va a pasar. Esto ha ido pasando en estos 15 años, pero ahora tengo un grupo de productores que están bien sazonados y han aprendido el proceso, lo entienden, cada uno tiene su estilo y eso crea la variedad.

P: En estos 15 años te hemos visto pasar por todos los estados de ánimo, ¿cuál ha sido ese caso que te impactó de manera especial?

AMP: Ha habido casos que nunca se me van a olvidar. Casos de abuso infantil, tráfico humano… Hubo uno de un tío, de la República Dominicana, cuya cuñada pierde al hermano de él, queda con 6 o 7 niños, y él le dice que le mande a la de 16 años para que la ayude y la críe en Estados Unidos. Era jardinero, la trajo aquí y la convirtió en esclava sexual de todos sus empleados, además de él abusarla. No la mandaba a la escuela, la tenía de criada también. Ella habló con una vecina y llegaron a ‘Caso Cerrado’. El tío le había retenido hasta el pasaporte, porque ella se quería devolver con su madre.

Ese hombre era malévolo y estaba convencido que su maldad no tenía grandes consecuencias, era tan descarado, tan fresco que el único acto de violencia que yo tuve en estos 15 años fue con él. No me quería dar el pasaporte de la muchachita y yo le tiré un vaso de agua para que me lo diera. Y esos son casos que me llegan al corazón porque me pregunto: ¿hasta dónde puede llegar la maldad humana?

P: A veces recibes críticas por los tipos de casos que tratas, pero ¿qué sientes tú cuando salvas vidas como en este caso?

AMP: Yo pienso que eso es parte de mi talento, del regalo que Dios me dio, lidiar con temas que son descabellados, que a mí me daría pena hablarlo frente a mi madre y lo hablo frente a millones de personas de todas las edades. Lo hago porque considero que es parte del mundo en el que vivimos. Internet nos ha abierto un mundo que es realmente extraordinario en tantos factores y en tantos temas, y no podemos meter la cabeza debajo de la tierra como el avestruz, tenemos que lidiar con estos temas porque nuestros hijos, nuestros nietos, están lidiando con estos temas a temprana edad.

Yo lo hago, lidio con eso, hay temas que yo he tocado allí que me da pena hablarlo pero debo enfrentarlo, poner cara seria porque hay personas que están viviendo esta horrible realidad. Yo no pienso en el bien que estoy haciendo, pienso que hoy soy así, y si hago bien qué bueno, pero no pienso en la responsabilidad que tengo arriba, porque si lo pienso me quedo en mi casa y no hacía nada. Dios me dio esa habilidad y le doy gracias y porque al final esto me llevó a cumplir un sueño mío: ser comunicadora y estar en la televisión