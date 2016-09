Amplían información sobre sospechoso y advierten sobre su apariencia

La Policía de Nueva Jersey (NJSP), la de Nueva York (NYPD) y el FBI unieron fuerzas para buscar al principal sospechoso de causar la explosión en Chelsea la noche del sábado, Ahmad Khan Rahami.

El conjunto de autoridades solicitaron la ayuda ciudadana para localizar a Rahami, a la vez que advirtieron de su peligrosidad, pues podría encontrarse armado.

Have info on Rahami or NY explosion? Call 1-800-CALL-FBI or submit a tip on #FBI website: https://t.co/MrfjbLYaNs pic.twitter.com/KhdV6fRcDZ

— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) September 19, 2016