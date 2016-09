¿Por qué Miley Cyrus suele ir medio desnuda en sus apariciones públicas?

La polémica rubia aclaró los motivos de por qué le gusta asistir a los eventos con muy poca ropa

La razón por la que Miley Cyrus intenta enseñar tanta piel como le resulta posible en sus apariciones públicas no es, como podría pensarse en un principio, para llamar la atención, sino para evitar que los comentarios que se realicen en la prensa sobre ella sea acerca de un tema tan frívolo como qué diseñador elige para posar ante los fotógrafos.

“El problema con las alfombras rojas es que, especialmente en el caso de las mujeres, te gritan para que poses lanzando un beso al aire, por ejemplo. ¡Pues resulta que no te apetece tirarles un beso! No puedes evitar pensar: ¿Qué está pasando aquí y quién es ese tipo? Además, te expones ante el mundo solo para que más tarde hablen del modelito que escogiste, y yo no quiero que hablen de lo que llevo puesto. Esa es la razón por la que generalmente no me pongo demasiada ropa“, reveló la intérprete en una entrevista al programa ‘Today’, durante la que reconoció que para su último proyecto, participar como coach en el programa ‘The Voice’, se ha visto obligada a moderar su atrevido vestuario.

“Es cierto que en ‘The Voice’ me hacen llevar la ropa puesta”, bromeó.

El hartazgo de la cantante ante la obsesión de los medios por su aspecto físico y la frivolidad de la industria del entretenimiento en general le ha llevado a tomar la decisión de no acudir a más galas o entregas de premios durante una temporada.

“El año pasado tuve que acudir a la premiere de ‘A Very Murray Christmas’, y no volveré a pisar una alfombra roja. ¿Para qué?, cuando hay gente que se muere de hambre. ¿Por qué debo estar yo en una alfombra roja? ¿Porque es importante? ¿Porque soy famosa? Así no es como hago yo las cosas. Es como un sketch, es como si todos estuviéramos en la película ‘Zoolander’“, confesaba la joven a la revista Marie Claire.