Maridaje tricolor

Verde, blanco y rojo… Joven, reposado y añejo…

El pozole y mezcal dan vida a uno de los maridajes más representativos de la gastronomía mexicana. Extraída de las mesas guerrerenses, la unión del plato de cuchara y el destilado -elaborado a partir de diferentes variedades de agavesl- es una costumbre que hoy se replica en todo México.

“Es un maridaje que ha conquistado el paladar de los mexicanos, y una de las mayores representaciones de nuestra cultura gastronómica. No hay que perder de vista que las bebidas se crean en función del país, cultura culinaria y gustos de una región en particular. El mezcal no es la excepción”, detalla el chef mexicano Azari Cuenca.

“¿Por qué pozole? Porque el destilado ayuda a digerirlo de mejor manera. El mezcal permite cortar el contenido de grasa del plato y exaltar o suavizar su complejidad gustativa”.

Con chile guajillo, al natural o acompañado con aguacate, cada versión del guiso tiene su acompañamiento ideal.

“El tipo de pozole y mezcal para acompañar depende del gusto particular; sin embargo, también es cierto que el maridaje perfecto es aquel que se integra en función de la complejidad sensorial del destilado.

“Los mezcales más ahumados, por ejemplo, quedan bien con pozoles cargados en sabor, como el rojo. Los destilados suaves equilibran al punto con caldos neutros, como el blanco”, señala Cuenca. “Mientras más fuerte sea el gusto del pozole, más fuerte debe ser el mezcal”.

Para chuparse los dedos

Más allá de recetas o trucos del cocinero, la calidad del maíz es lo verdaderamente importante a la hora de preparar un pozole.

“Es importante limpiarlo perfectamente y quitarle la uña (reventar el grano) a través de una cocción prolongada. Esto permite eliminar esos tropezones que resultan incómodos en el paladar. Además de maciza, es indispensable incluir cabeza de cerdo como base, ya que aporta sabor al caldo y consistencia. Bien cocida, la cabeza picada, con todo y trompa y cachete, es todo un deleite”, recomienda el chef.

“La cocción se puede hacer en cacerola, lentamente, o en olla exprés. La receta base es la misma, lo único que cambia es la salsa con que se termina de colorear y saborizar el pozole”.

Pozole Rojo

Rinde 8 porciones

Tiempo: 2 horas

Ingredientes:

1 kilo de maíz pozolero

1/2 kilo de maciza de cerdo troceada

350 gramos de cabeza de cerdo troceada

16 tazas de agua

Sal (en cantidad al gusto)

1 cebolla mediana

250 gramos de chiles guajillos desvenados

2 dientes de ajo sin piel

Orégano seco triturado (en cantidad al gusto)

1 chorrito de agua

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cebolla mediana picada

4 rábanos grandes picados

2 lechugas romanas fileteadas

Preparación:

Colocar en una olla exprés el maíz con las carnes y el agua. Cocer por 45 minutos y sazonar con sal; reservar el líquido. Licuar la cebolla con el chile guajillo, el ajo, el orégano y un chorrito de agua. Calentar una cacerola con aceite y verter la mezcla anterior; cocer hasta hervir.

Ya listas las carnes, deshebrar la maciza y picar la cabeza en cubitos. Añadir la salsa de guajillo junto con el maíz y su líquido de cocción; rectificar la sazón.

Servir con la cebolla picada,los rábanos y la lechuga.

Pozole Blanco

Rinde: 8 porciones

Tiempo: 1 hora 30 Minutos

Ingredientes:

1 kilo de maíz pozolero

1/2 kilo de maciza de cerdo troceada

350 gramos de cabeza de cerdo troceada

16 tazas de agua

Sal (en cantidad al gusto)

Orégano seco triturado (en cantidad al gusto)

1 cebolla mediana picada

4 rábanos grandes picados

2 lechugas romanas fileteadas

Preparación:

Colocar en una olla exprés el maíz con las carnes y el agua. Cocer por 45 minutos y sazonar con sal y orégano al gusto; reservar el líquido.

Ya cocidas las carnes, deshebrar la maciza y picar la cabeza en cubitos; regresar al líquido de cocción.

Servir con la cebolla picada, los rábanos y la lechuga.