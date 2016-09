Los Rams dejan a Seahawks en tres puntos y ganan juego histórico en el regreso de la NFL a Los Ángeles

La defensiva se luce y el pateador responde ante más de 90,000 aficionados en el Memorial Coliseum

Los Ángeles.- Pasaron 13,472 días para que los Rams volvieran a jugar un partido de temporada regular en el Memorial Coliseum. Y los aficionados de Los Ángeles deberán esperar todavía un poco más para poder celebrar un touchdown de su equipo. Pero cuando la intensa batalla del domingo contra Seattle llegó a su final, la misión se había cumplido.

La defensiva de los Rams se las arregló para dejar a Russell Wilson y sus Seahawks en solo un gol de campo y Los Ángeles ganó 9-3 en el primer partido de la NFL que se realiza en el segundo mayor mercado del país en 22 años. Los Rams se fueron a San Luis para la temporada de 1995. Se habían mudado del Coliseum a Anaheim en 1980.

Los Rams ganaron a pesar de quedarse sin entrar a la zona de anotación por segundo partido de la temporada. La jornada anterior, sufieron una derrota de 28-0 en San Francisco, y ante Seattle no encontraron la manera de orquestar una serie ofensiva que culminara en seis puntos.

“Necesitamos anotar touchdowns, de eso no me cabe duda”, dijo después del encuentro el entrenador en jefe Jeff Fisher. “Claro que me preocupa el que no hayamos anotado touchdowns en nuestros primeros dos partidos, pero sé que de alguna manera los touchdowns van a caer. Ya sea por jugadas de la defensiva o de los equipos especiales, pero van a llegar”.

Fisher reconoció que el triunfo sobre los Seahawks fue producto de la puntería de su pateador de goles de campo y el gran accionar de su defensiva, por lo que pidió paciencia hacia el sistema ofensivo de su equipo.

“Yo pediría que no critiquen a la ofensiva, más bien pediría que reconozcan el gran trabajo que hizo nuestra defensiva para lograr este triunfo”, comentó Fisher, quien fue objeto de fuertes críticas toda la semana tras el lamentable debut de campaña en la casa de los 49ers.

El requerimiento de Fisher fue secundado por el mariscal de campo de los Rams, Case Keenum, quien por segundo partido consecutivo se fue sin poder celebrar un touchdown.

“Amo los touchdowns, pero también amo ganar”, dijo Keenum en relación al encuentro del domingo. “Esta semana hicimos las cosas mucho mejor que el juego anterior y eso habla de que estamos evolucionando, de que muy pronto los touchdowns llegarán”.

El mariscal de campo de los Rams terminó el partido con 18 pases completos en 30 intentos y 239 yardas.

“Ganar siempre será importante para tomar la confianza que necesitamos”, dijo Keenum al tiempo de subrayar el gran respaldo que los 90,046 espectadores en el estadio les dieron el domingo.

“Fue increíble, cuando salía del campo volteé a las gradas para ver a los aficionados celebrar el triunfo. Es un momento que voy a guardar en mi memoria toda la vida aunque esta no haya sido una victoria bonita del todo”, apuntó.

Patadas y defensa

El pateador de los Rams, Greg Zuerlein logró concretar las oportunidades al conectar goles de campo de 39, 27 y 47 yardas. Pero la gran actuación del día fue la defensiva de Los Ángeles, que dominó la línea de golpeo y logró contener a Wilson. Éste, lastimado del tobillo derecho, tuvo poca movilidad y acabó con 22 pases completos de sus 35 envíos para 254 yardas.

La jugada determinate del partido la consumó el linebacker de los Rams, Alec Ogletree, quien faltando 57 segundos para que terminara el partido recuperó un balón suelto en su propia yarda 43 del corredor de Seattle, Christine Michael.

“La jugada fue muy rápida, yo estaba cerca del balón y cuando lo vi en el piso me lancé para recuperarlo”, explicó Ogletree. “Estoy muy orgulloso de como se comportó toda la defensiva, fue increíble poder regalarle un triunfo a nuestros aficionados en un día histórico para ellos y para todos nosotros”.