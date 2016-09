Juan Gabriel abandonó a su vieja amiga Meche

Mercedes Álvarez conoció al "Divo de Juárez" durante su etapa de juventud

Mercedes Álvarez, quien vivió y compartió sus años de juventud con “El Divo de Juárez”, Juan Gabriel, aseguró que el cantante nunca la ayudó económicamente, por lo que vive en la pobreza, al menos así lo expresó en entrevista vía telefónica en exclusiva para Diario Basta.

“Él no me ayudaba, nunca lo hizo, pero ya no quiero hablar de eso, eso ya es cosa de pasado y no quiero hablar más”, señaló.

Asimismo, Meche aseguró que desea dejar descansar en paz a su famoso amigo. “Él ya está descansando en paz y lo que se va a decir, se va a decir. Yo no quiero más entrevistas y todos quieren gratis y no, menos en mi situación, olvídese, no está muy bien, todos me piden que hable, pero no, yo ya me cansé de dar entrevistas”.

Finalmente, al preguntarle si sabe si su nombre aparece en el testamento o si Juan Gabriel le dejó algo, dijo que no sabía, pero que no le importaba. “Yo no sé si me dejó nada [Juan Gabriel], pero ni quiero saberlo. Él apenas se murió y cómo cree que yo voy a andar preguntado a la familia si me dejó o no, eso no me interesa en la vida. A mí me interesaba mucho su salud y que ya esté en paz”, finalizó su entrañable amiga.