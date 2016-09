Fotos: Las reacciones de una niña que conoció a Barack Obama y Donald Trump son sorprendentes

Amariyanna Copeny, quien tiene el título de “Little Miss Flint”, es una niña de 9 años de edad y que se volvió viral en las redes sociales.

La pequeña es protagonista de dos fotografías que están dando la vuelta en Internet.

En la foto con Barack Obama, a la niña se le ve muy sonriente, contrario a los que sucede al posar a lado del magnate, pues se muestra seria, sin ninguna señal de emoción.

Little Miss Flint is all of us in 2016. pic.twitter.com/grsNmSTBnd

— Abraham White (@abwhite7) September 15, 2016