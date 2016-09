Cuomo dice que explosión en Chelsea “es un acto de terrorismo”

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo hoy que la explosión del sábado fue un “acto de terrorismo”, pero las autoridades aún no tienen pruebas que lo vinculen con el terrorismo internacional.

“Todavía no hay evidencias que lo vinculen con el terrorismo internacional, pero una bomba que explota en Nueva York, obviamente que es un acto de terrorismo”, dijo Cuomo en rueda de prensa desde el lugar de la explosión.

