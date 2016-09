El América sigue sin funcionar y Ambriz se mantiene inexplicablemente

Los azulcrema no levantan cabeza ni regalando las entradas, ni ante un rival aparentemente menor como el León

Las Águilas del América no han sabido aprovechar su condición de local y la noche del sábado no mostraron ni la décima parte del coraje que sacaron en el Estadio Azul para elaborar una remontada épica el sábado pasado.

El cuadro azulcrema se desdibujó totalmente, el León hizo una lectura detallada de las fallas en la defensa local y se aprovechó de ello para convertirlos en un equipo vulnerable, que terminó sucumbiendo ante la magia de Mauro Boselli, quien marcó un doblete en el 2-0 en favor de los Esmeraldas.

Fue como si los pupilos de Ambriz hubieran gastado toda su energía en el Clásico Joven, porque ante los Panzas Verdes no tuvieron ni siquiera la propuesta ofensiva de otros encuentros.

La “Sambudependencia” les pasó factura porque nadie pudo tomar la batuta en el medio campo para hacer jugar al América, ante la ausencia de su capitán, ni Osvaldo Martínez ni Renato Ibarra fueron la solución.

Silvio Romero y Oribe Peralta se contentaron con ver pasar el balón de largo y seguir las acciones a lo lejos, porque no les llegó nada a modo.

A pesar de que la entrada fue gratuita, el espectáculo no valió la pena, no sólo por la derrota de las Águilas, sino porque en el campo de juego no se prodigaron y otra vez quedaron a deberle los americanistas, que ya extrañan un buen partido en el Coloso de Santa Úrsula.

Otra vez el grito de “Fuera Ambriz” surgió de las gradas al minuto 40, pues como suele suceder en el futbol, la culpa se recargó sobre el entrenador y para la gente que hace unos días vitoreó la reacción del equipo ante el Cruz Azul, ahora vivieron horas de dolor por la falta de alma de un equipo que no acaba de encontrar una idea futbolística que lo haga ser espectacular y eficiente.

Boselli primero los sorprendió al minuto 9 para ponerlos a sufrir con un gol que los descontroló y luego les repitió la dosis al 49′, para darles la estocada final, porque el León tenía 4 derrotas cómo visitante y 9 goles recibidos; anoche bajó la cortina y se llevó los 3 puntos.

El América ni tiempo va a tener de digerir la derrota porque el martes enfrentará a Necaxa en Aguascalientes, y con un pésimo desempeño en casa, el próximo sábado disputará su tercer Clásico del torneo, ahora ante Pumas, un equipo que se crece en el Azteca.