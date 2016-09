Aparece declaración en internet sobre bomba en Chelsea

Autoridades investigan una página de la red social Tumblr en la que una persona se adjudica la explosión en Chelsea que dejó 29 personas heridas.

La página, titulada “I’m the NY Bomber” (“Yo soy el atacante de Nueva York”), ha sido vetada por la policía y en ella el hombre asegura ser el responsable de la detonación en Chelsea, según el periódico local Daily News.

“Lo hice porque no puedo soportar esta sociedad. No puedo vivir en un mundo donde los homosexuales como yo y el resto de la comunidad LGBT son vistos con desprecio por la sociedad”, escribió la persona.

Por su parte, el periódico New York Post publicó este domingo la transcripción de una llamada de teléfono al número de emergencias de la ciudad 9-1-1 minutos después de lo ocurrido en la que un hombre asegura que “habrá más explosiones”.

Además, según fuentes de la investigación citadas por el mismo diario, en una de las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad aparece una persona colocando el segundo artefacto explosivo en la calle 27.

En la página aparece la bandera del arco iris del Orgullo Gay. La persona también reclama por brutalidad policial contra la comunidad negra en Estados Unidos.

