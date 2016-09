América truena ante la presión: Ignacio Ambriz ya fue cesado

Ricardo Peláez por fin salió a reconocer que no siempre tiene la razón y ofreció la cabeza de su amigo a la afición azulcrema

El director deportivo del Club América Ricardo Peláez salió este domingo a anunciar el cese del director técnico Ignacio Ambriz, como consecuencia del mal paso del equipo en su año de Centenario y de su gris identidad en la cancha.

Peláez dio una corta declaración en las instalaciones de Coapa la mañana de este domingo y dijo que a más tardar en tres días se tomará la decisión de quién ocupará el banquillo azulcrema: “No me había tocado a mí quitar o cortar un proceso, normalmente (en América) se terminan los procesos y se toman las decisiones (…) Afortunadamente estamos en zona de calificación en la Liga, tenemos el Mundial de Clubes enfrente. Los retos son los mismos, los objetivos no cambian y el compromiso con nuestra afición no cambia. El equipo tiene la obligación de calificar y pelear por el título“.

El cese era cuestión de tiempo, ante los constantes reclamos de la afición americanista por la falta de garra e identidad de juego en un año tan importante como el del centenario de la fundación del club, y fue desencadenado por la dolorosa derrota sufrida por las Águilas en el Clásico ante Chivas 3-0, y el pésimo partido que jugaron este sábado en el estadio Azteca ante León, que terminó con otra derrota, ésta de 2-0.