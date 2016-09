Obama recibe información de la explosión en Nueva York

WASHINTONG.- El presidente de EEUU, Barack Obama, recibió esta noche información sobre la explosión registrada en Nueva York, en la que 29 personas resultaron heridas.

El incidente ocurrió a las 8:30 pm hora local (00.30 GMT del domingo) en la calle 23, cerca de la Sexta Avenida, en Chelsea, un barrio de Manhattan, según confirmó el cuerpo de bomberos de la ciudad.

“El presidente ha sido informado de la explosión en la ciudad de Nueva York, la causa sigue siendo objeto de investigación. El presidente recibirá información a medida que nuevos datos sean puestos disponibles”, indicó un alto funcionario de la Casa Blanca en un comunicado.

Algunos testigos citados por medios locales creen que la explosión, que se oyó con fuerza, se produjo por un artefacto que estalló dentro de un basurero.

Leaked video of the initial explosion in #Chelsea pic.twitter.com/nBMbh7iBCl

— REGATED (@regated) September 18, 2016