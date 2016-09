¿Maquillarse o no maquillarse? He allí el dilema

El movimiento #nomakeup ha puesto a pensar a más de una. Te decimos los pro y contras de ir al natural

Cuando la reconocida cantante Alicia Keys decidió no usar maquillaje para la sesión de fotos que promocionarían el lanzamiento del primer corte, “In Common”, de su nueva y sexta producción musical, nunca pensó que generaría en las redes sociales el movimiento #nomakeup.

Sus fotos al natural la libraron de “la presión que las mujeres sienten de ser perfectas”. Así lo dijo en una carta abierta que escribió en en el portal feminista Lenny, en la que también asegura se sintió una mujer “fuerte, empoderada, libre y honestamente bella”.

El movimiento que la ganadora de 15 premios Grammy inició en mayo ha ganando cada vez más adeptos en la industria de la farándula. Celebridades como Cindy Crawford, Taylor Swift, Rihanna y Tyra Banks expusieron sus rostros en la redes sociales completamente limpios en apoyo a la propuesta de Keys, quien en su oficio de juez en la edición 11 del concurso de canto televisivo “The Voice”, de NBC, no ha tenido problema en aparecer con el rostro libre de maquillaje.

Ventajas y desventajas

Ante el nuevo movimiento de Keys vale la pena hablar si el maquillarse es beneficioso o no para la piel.

Además de las ventajas obvias, como son el cubrir las imperfecciones y resaltar las facciones, ya que el maquillaje moderno se elabora con nueva tecnología y más control legal de producción, en cuanto al uso de materiales tóxicos, como el mercurio, el Dr. Omar Torres —especializado en dermatología y con consulta en Nueva York— asegura que muchos ayudan a proteger la piel de los daños de los rayos del sol porque incluyen protector solar y antioxidantes, que restauran y nutren la piel.

Sin embargo, las desventajas, según su uso, pueden ser muchas.

1- Promueve la formación de granos y espinillas

“Los daños que el maquillaje puede producir en la piel depende de la calidad de los productos que se usan y de los hábitos de aplicación y remoción que se practican”, aclara el Dr. Torres.

Y es que según explica el especialista, algunos maquillajes están elaborados con ingredientes que podrían tapar los porros y presentar las llamadas reacciones acneiformes, que se refieren a erupciones cutáneas similar al acné, que afean.

Así que al no maquillarse se previenen éstas, al igual que los puntos negros cuando no se tiene un buen hábito de retirarse el maquillaje antes de ir a la cama.

2- Reacciones alérgicas

“Algunos maquillajes poseen también ingredientes que en ciertas personas pueden provocar reacciones alérgicas”, denota por su parte el Dr. Brian Brosnan, dermatólogo vinculado a Kaiser Permanente, Panorama City.

Ciertamente, diversos estudios han indicado que cerca del 20% de la población es alérgica a algún componente de los cosméticos, de allí que es importante conocer de qué están elaborados y qué elementos y marcas nos han provocado reacciones alérgicas que van desde el enrojecimiento y sequedad hasta al salpullido e inflamación de la piel.

“La mayoría de los productos de belleza contienen químicos que pueden alterar la piel. Ingredientes, tales como benzoato de sodio , el propilenglicol, entre otros, pueden causar reacciones alérgicas o agravar el acné [en quienes lo padecen]”, denota el Dr. Brosnan.

3- Ahorro de dinero y tiempo

Obviamente, al no maquillarse se ahorra el dinero que se gastaría en la compra de cosméticos de buena calidad y de cambio periódico de estos.

“Los maquillajes tienen fecha de caducidad y hay que cambiarlos aunque no los hayamos usados, porque cuando se vencen esto quiere decir que los componentes que matan precisamente las bacterias que se introducen en ellos tras el uso, ya se han vencido”, alerta el Dr. Torres.

También se ahorra dinero al no tener que comprar cremas limpiadoras o desmaquillantes que, por lo regular, son mucho más costosas que las que remueven otras impurezas del ambiente que afectan a la piel.

“Desmaquillar el rostro a diario es vital para mantener una piel lozana y saludable”, apunta el dermatólogo. “Entonces, sino se va a seguir el buen hábito de remover el maquillaje a diario antes de ir a la cama, es preferible no maquillarse”.

4- Ojos llorosos y remoción de pestañas

Algunas sombras y lápices delineadores contienen ingredientes que provocan en algunas picazón, enrojecimiento y lloriqueo de los ojos que resulta incómodo.

“Al no maquillar los ojos, por ejemplo, se reduce la probabilidad de contraer una infección en los ojos, como es el caso de la conjuntivitis, que regularmente es causada por el uso de compartir maquillaje de los ojos contaminados”, afirma el Dr. Brosnan.

El uso de pestañas postizas “puede provocar la apariencia de pestañas escasas y con muchos espacios en blanco”, asegura por su parte el Dr. Torres. Esto se debe a que cuando se remueven las pestañas postizas, las naturales se van con el pegante y esta acción las hace ver menos pobladas.

¡A cuidar la piel!

El hecho de no maquillarse no significa que no hay que cuidar la piel con esmero.

“Al contrario, cuando la piel no se maquilla con buenos cosméticos, es importante seguir a diario al pie de la letra los tres pasos del cuidado básico de la piel: limpieza, humectación y aplicación del protector solar”, resalta el Dr. Omar Torres.