Juan Luis Guerra puso a bailara a los famosos en exitoso concierto

El maestro @juanluisguerra y su éxito “Ojalá que llueva café” Extraordinario concierto. Gracias, maestro, por una noche tan maravillosa! Usted forma parte de la banda sonora de mi vida! Con su música se vive mejor! #nomecanso #nomerindo #nomedoyporvencido #undíaalavez #elquesecansepierde #yllegoelweekendquenoquería

