Explosión en Nueva York causa al menos 25 heridos leves (fotos)

NUEVA YORK.- Al menos 25 personas resultaron heridas leves esta noche en Nueva York por una explosión registrada en el barrio de Chelsea, informaron fuentes oficiales.

El incidente ocurrió pasadas las 8 pm hora local (01.00 GMT del domingo) en la calle 23 W entre la 6ta. y la 7ma. Avenidas.

25 injuries to civilians confirmed at 133 W 23 St #Chelsea. None appear to be life-threatening at this time

— FDNY (@FDNY) September 18, 2016