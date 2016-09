El futuro del Gerardo “Tata” Martino apunta a un equipo de la MLS

El extécnico de la selección de Argentina, Gerardo Martino, tiene cada vez más su futuro definido y todo apunta a que será en un equipo de la Major League Soccer (MLS).

En varios medios argentinos ha trascendido que el “Tata” Martino se encuentra en la última fase de negociación con el Atlanta United, club al que estaría dirigiendo a partir del 2017, en la próxima temporada de la MLS.

Aún se desconoce cuál sería la plantilla completa del Atlanta United a petición de Martino, pero hasta ahora se sabe que entre los siete fichajes ya confirmados se encuentra el del argentino Héctor Villalba, goleador del San Lorenzo de Almagro.

Gerardo Martino renunció a la selección de Argentina, tras perder la final de la Copa América Centenario frente a Chile y en la tanda de penales y todo parece indicar que regresará al banquillo con Atlanta United FC, equipo que apenas se creó en el 2014, pero cuyo estadio sigue en construcción, por lo que se prevé su incorporación a la MLS la próxima temporada.

ATLUTD Academy staff tour the progress of the training ground. #amazing #futurehome #REPATLUTD pic.twitter.com/5cxOCBDM3f

— ATLUTD Academy (@AcademyATLUTD) 13 de septiembre de 2016