Clinton acusa a Trump de incurrir en “un patrón para incitar a la violencia”

WASHINGTON.- La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, acusó a su rival, Donald Trump, de “incurrir en un patrón para incitar a la violencia” después de que el magnate sugiriera que los guardaespaldas de la exprimera dama debían abandonar las armas para “ver lo que pasa con ella”.

Crooked Hillary wants to take your 2nd Amendment rights away. Will guns be taken from her heavily armed Secret Service detail? Maybe not!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2016