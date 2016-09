¿‘Canelo’ como escalón a la fama? Liam Smith se juega más que el campeonato

El británico busca vencer al afamado peleador mexicano para convertirse en estrella instantánea del boxeo

Es posible que el británico Liam Smith haya elegido el peor de los momentos para hacer su primer viaje a Estados Unidos.

El campeón mundial de peso superwelter de la Organización Mundial enfrentará a Saúl “Canelo” Álvarez en una pelea en la que el mexicano se perfila como claro favorito.

“No soy tonto, sé que en esta pelea muchos me ven como comparsa y que “Canelo” es la gran estrella”, dijo Smith, quien el sábado expondrá su calidad de invicto en el estadio de los Cowboys de Dallas.

“Canelo es el boxeador más popular pero yo soy el campeón y vengo a demostrar eso en el ring”, comentó el británico que tiene marca de 23-0-1 con 13 nocauts.

“Espero que la gente me ofrezca por lo menos el respeto que me merezco por ser el campeón”, dijo Smith durante una conferencia telefónica que ofreció días antes de la pelea.

“Voy a hacer la mejor pelea de mi carrera para ganar por nocaut o por decisión”, apuntó el británico de 28 años de edad.

El monarca originario de Liverpool es prácticamente desconocido en esta parte del mundo, pero eso no implica que el equipo de “Canelo” tome esta pelea a la ligera.

“El que poca gente conozca a Smith no quiere decir que no sea un buen peleador”, dijo el entrenador del pugilista mexicano, José “Chepo” Reinoso.

“Es fuerte, se mueve bien en el ring y puede conectar fuerte, hay que tener cuidado con él”, aseguró el preparador del pugilista mexicano que el sábado peleará por primera vez en tres años en la categoría de las 154 libras.

El pelirrojo de Guadalajara enfrentará la contienda contra Smith en calidad de retador después de haber renunciado al título de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo.

No ostentar ningún título en la actualidad, es algo que a “Canelo” no le molesta en lo más mínimo.

“Yo siempre me siento como campeón, yo siempre entreno como campeón y mi mentalidad es de campeón”, dijo el mexicano que llega al enfrentamiento contra Smith con marca de 47-1-1 y 33 nocauts.

La confianza de “Canelo” se topará con el deseo de su rival en turno, quien espera dar la gran campanada para que su nombre se convierta instantáneamente en uno de los más conocidos dentro del mundo del boxeo.

“Voy ganar esta pelea para que por fin me reconozcan como un gran campeón, para que por fin me vean con el respeto que me merezco”, dijo Smith.

Ahora, solamente falta que el británico pueda respaldar con sus puños las palabras que le dicta su corazón.

No te la pierdas

Saúl “Canelo” Álvarez vs. Liam Smith

Cuándo: Sábado 17 de septiembre

Dónde: Estadio T&T

Hora: 6:00 p.m.

TV: HBO / Pago Por Evento

Título en juego: Campeonato mundial superweleter

Peleas de respaldo

Gabriel Rosado vs. Willie Monroe Jr. (12 rounds)

Joseph Diaz Jr. vs. Andrew Cano (10 rounds)

Diego de la Hoya vs. Luis Orlando del Valle (10 rounds)

Eddie Gómez vs. Darío Ferman (10 rounds)

Sadam Ali vs. Saúl Corral (10 rounds)

Frente a frente

Canelo Álvarez Estadística Liam Smith

26 años Edad 28

5’9’’ (1.79 m) Estatura 5’10’’ (1.81m)

72’’ (182 cm) Alcance 69’’ (179 cm)

47 Triunfos 23

1 Derrotas 0

1 Empates 1

33 Nocauts 13