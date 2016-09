Atlético de Madrid tunde 5-0 al Sporting de Gijón con supremacía francesa

Antoine Griezmann y Kevin Gameiro encabezaron el triungo "colchonero" y el "Cholo" Simeone se toma un respiro

Dos goles en los primeros cinco minutos de los franceses Antoine Griezmann y Kevin Gameiro lanzaron al Atlético de Madrid a un triunfo rotundo, doblegaron al Sporting de Gijón y confirmaron la potente delantera del equipo madrileño, ganador, voraz y resolutivo camino del partido del miércoles en Barcelona.

Su reacción ha sido potente. En una semana, de la anterior jornada en Balaídos a este sábado, ha logrado tres victorias, ha conectado con el gol -diez en siete días-, no ha recibido ninguno en su portería y ha ofrecido momentos de fútbol concluyente. Los sufrió hoy el Sporting con su primera derrota de esta temporada.

La pegada arriba del Atlético fue incontestable. Al minuto 1 ya ganaba 1-0, con un flojo cabezazo hacia atrás de Isma López que aprovechó Gameiro y que culminó Griezmann, infalible, como siempre, cada vez que se enfrenta en solitario a cualquier portero; en el 5 ya había resuelto todo, mientras el Sporting buscaba explicación.

Era simple. A sus facilidades defensivas se sumó que el conjunto madrileño tiene un arsenal imparable en ataque. Lo demostró Gameiro en el 2-0, con una maniobra individual inalcanzable y un derechazo sublime, en parábola, desde un lado del área a la escuadra de Cuéllar. Tuvo de todo su tiro: potencia, colocación, efecto.

Necesitaba una acción así Gameiro, un goleador incuestionable, pero no sólo eso, porque aporta muchísimo más. Implicado al máximo en el esfuerzo colectivo, insistente siempre en la presión, de ágil y rápido regate y arrancada veloz, no da un balón por perdido. Si había alguna duda sobre él antes del partido, ya no queda ninguna.

Tampoco en las múltiples variantes ofensivas que maneja esta temporada el argentino Diego Simeone: Griezmann, Gameiro, Gaitán, Carrasco… Este sábado los juntó a todos en el once titular por primera vez en este curso; un 4-4-2 de potente tendencia ofensiva que también descubrió algún déficit cuando debía resguardarse.

Porque, tras los dos goles, el Sporting tomó un rato la posesión y porque el Atlético pareció fuera de sitio por momentos, lejos del rigor táctico tan transcendente en sus éxitos recientes, superado en el centro del campo y empujado poco a poco a su área. Hubo varios amagos del conjunto asturiano, pero apenas un tiro, de Duje Cop.

Simeone, aclamado en el Calderón días después de la reducción en dos años de su contrato, de 2020 a 2018, detectó rápido el problema: la superioridad en el medio campo de su adversario. Lo pobló con un hombre más, centró a Gaitán y retrasó a Griezmann a la banda. La solución fue inmediata, como también los agobios para el Sporting.

A la media hora, el Atlético marcó el 3-0, un zurdazo desde fuera del área de Griezmann, también sin opción para Cuéllar. Otro golazo más del delantero -ya suma cuatro este curso- y otra muestra más de todas sus impresionantes cualidades, como el eslalon y el pase sensacionales que había trazado minutos antes para dejar solo en el área a Filipe Luis, pero invalidado por fuera de juego inexistente.

Un trallazo de Yannick Carrasco al poste y un remate fallido de Gameiro perdonaron una goleada más sonora al descanso a favor del Atlético, que a ratos circuló con dinamismo, precisión, movilidad y rotundidad la pelota y desbordó casi siempre que se lo propuso al Sporting, sin ninguna posibilidad de poner en duda su victoria.

Un triunfo imponente que amplió en el marcador en el segundo tiempo, ya con cambio de delantera. Se marcharon Griezmann y Gameiro; entraron Fernando Torres y Correa, que conectaron en el 4-0, con pase del argentino y gol del madrileño, que también firmó el 5-0 de penalti, para rematar los tres puntos rumbo al Camp Nou.