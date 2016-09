A 21 años de su muerte, Selena recibe un homenaje a todo color

Los fans de la cantante texana podrán hacerse pronto con las claves de los looks que solía lucir en sus actuaciones

Hace meses el gigante de la cosmética MAC anunció que su equipo estaba trabajando en una línea de maquillaje inspirada en Selena Quintanilla, la cantante texana que conquistó el mundo de la música en español en Estados Unidos en los años 90.

Esta semana por fin se ha confirmado que la colección de maquillaje estará disponible para ordenar online a partir del 1 de octubre y en tiendas del 6 al 17 de octubre.

Por fin podremos tener esta esperada colección que representa la vivacidad y pasión de la cantante Selena Quintanilla, y el impacto que tuvo con sus fans y con la cultura latina.

La hermana de Selena fue la encargada de seleccionar los productos y colores para la colección en colaboración con los expertos de MAC Cosmetics.

Muchos de los productos tienen, además del estilo que la cantante solía lucir en sus actuaciones, el nombre de sus canciones.

La colección consiste en tres lipsticks: Dreaming of you, un vino profundo y matte; Como La Flor,un rojo cereza; y Amor Prohibido, un rosa-café.

Las sombras incluyen: No Me Queda Más, un café matte cálido; Fotos y Recuerdos, un rosa brillante satinado; Missing My Baby, un nude beige rosado matte; y Selena, un violeta aperlado intenso.