Se hace pasar por su hija de 9 años en Facebook y atrapa pedófilo

El sospechoso es quien menos uno podría imaginar

Un supuesto pedófilo fue detenido la semana pasada en Argentina luego de que una madre se hiciera pasar por su hija de 9 años en Facebook.

Sabrina Barco vive en Los Molinos, Santa Fe. Hace una semanas, comenzó a sospechar de las malas intenciones del hombre cuando vio una conversación privada de la menor. La madre no le permitía a su hija chatear por la aplicación; solo podía aceptar a personas y comentar públicamente.

“Mi hija sólo podía aceptar gente y comentar de forma pública. Yo revisaba todo lo que ella hacía y me había llamado la atención cuando este tal Cristian G. le empezó a hablar”, contó la madre a minutouno.com.

Fue entonces cuando la mujer accedió, a través de su celular, a la red social haciéndose pasar por su hija.

“Cuando vi que el hombre tenía varias fotos de nenes en su perfil y amigos niños decidí responderle. Venía de varios días de insistencia. Cuando le pregunté la edad y no me contestó, me di cuenta que era un adulto que quería hablar con mi hija menor. Entonces le seguí la corriente para tener pruebas e ir a denunciarlo”, explicó.

“Quise ver hasta donde llegaba. No podía creer lo que le estaba preguntando”, agregó Barco. El individuo pidió verla en bombacha y le preguntó qué llevaba debajo de la remera, mientras insistía en saber si alguien veía los chats que tenían.

Con las suficientes pruebas a mano, la madre acudió a la fiscalía de Casilda. Oficiales detuvieron al individuo, que fue identificado como Cristian Grimi. El hombre de 32 años es discapacitado y se mueve ayudado por una silla de ruedas.

Aparentemente, el sospechoso tiene historial de pedofilia.

“Muchas mamás de Maciel me mandaron capturas porque hacía lo mismo con otras chicas, siempre menores”, señaló.