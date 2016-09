Rosie Rivera y su mamá hablan de la serie de Jenni con Telemundo y la demanda a ex manager

La familia Rivera ya está lista para comenzar con la la serie basada en la vida de Jenni Rivera, que se transmitirá en Telemundo en el 2017. Esto forma parte de un acuerdo en donde la cadena tendrá los derechos de varios de los conciertos, y hará un recital al año, ‘Jenni Vive’ para recaudar fondos para la fundación de la cantante, entre otras cosas.

En exclusiva hablamos con su hermana, Rosie Rivera y su mamá, Doña Rosa, sobre este gran paso para la familia También nos dieron detalles de la demanda que le interpusieron al exmanager de ‘La Diva de la Banda’, Pete Salgado, por más de 10 millones de dólares.

Jenni Rivera Enterprise, en nombre de la familia Rivera, alega que Salgado incumplió con un supuesto acuerdo de confidencialidad, al escribir un libro de la vida de Jenni no autorizado, información que en este momento se convirtió en una serie que están grabando para Univision.

Pregunta: ¿Cómo se preparan para revivir nuevamente toda la historia de Jenni para esta serie?

Rosie Rivera: Emocionalmente es más importante prepararnos para revivir esos momentos y esas historias, es algo muy bonito pero a la vez muy difícil… Hay que mantener el enfoque de que esto es para ella y para sus fans.

P: ¿Cómo nace la idea de hacer esta serie? ¿quién buscó a quién?

RR: La realidad es que empezaron a buscarnos para una novela desde el 2013, y nosotros no queríamos, ni los hijos, ni yo. En sí me encanta que Telemundo comenzó a hacer series, yo no quería una novela con drama y cachetadas, porque es la historia de mi hermana es lo más precioso que tenemos y ayudó a tanta gente.

Esta no va a ser una novela con drama y con más crema en los tacos que la necesaria. La vida de Jenni era dramática. Yo le decía: ‘Sister, nada es normal en tu vida, nada’ y ella me decía, ‘Por eso me van a hacer una novela, y una película y un libro, ya vas a ver’… Aquí estamos, lo pusimos en manos de Telemundo porque mami me dijo que ellos son los que hacen las mejores, y es cierto, y porque confiamos que van a tomar esta historia con delicadeza, con verdad. Hemos conocido a la escritora.

P: ¿Que les gustó de la escritora?

RR: Nos sentamos todos y hablamos con ella por horas y horas… Conoció las casas de Jenni, de mis padres, los negocios donde trabajaba y estudiaba, y creo que agarró esa esencia de quién es Jenni y eso es lo importante. Ahora estamos leyendo los guiones Juan y yo, vamos por cada guión que es difícil, es muy cansado. He llorado, he reído, la extraño más que nunca porque la tengo tan cerca y tan lejos, pero es para ella, algo que anhelaba. Yo me acuerdo que mi hermana lloraba a mares, se secaba las lágrimas y decía: “Yo voy a ayudar a otras mujeres con mi historia, vas a ver”, y ahora lo podemos hacer. Hay cosas de mi madre que yo no sabía, ni conocía, es algo muy bonito que tenemos la dicha de contar la historia verídica de mi hermana.

P: Sabemos que se han acercado muchas productoras y compañías para hacer la historia de Jenni, ¿por qué se decidieron por Telemundo?

RR: Conocimos a varios ejecutivos de muchas empresas y producciones que querían hacer la historia, fue muy difícil, pero conocerlos en persona, platicar con ellos, varios conocieron a Jenni en persona, ella nos contaba historias de ellos que quizás no saben. Conocemos cómo tratan a sus artistas y eso se toma mucho en cuenta, porque si tratan a los artistas bien, entonces van a ver a mi hermana como un artista de ellos y la van a tratar bien. Conocimos al presidente de Telemundo que fue hasta Los Angeles, nos dio la cara y su sentir. Y conocer a la escritora, eso para mí fue muy importante. Necesitaba verla a los ojos, y pude decirle que le confiaba la historia más importante que tenemos en nuestras vidas.

P: Doña Rosa, ¿qué ha sido para usted lo más difícil de revivir al contar de nuevo la historia?

Doña Rosa: Es difícil, pero no imposible porque podemos decir la verdad, porque así era ella. Recuerdo que yo le decía: “M’hija ya no digas eso” y ella me contestaba, “Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, quiero ayudar a las mujeres”. Por ejemplo, yo le dije que no fuera a sacar lo de las niñas y el abuso y ella me dijo, “no mamá, con eso yo voy a ayudar a muchas mujeres”… Ella era lo que más le gustaba ayudar a la mujer sufrida, a la que ha sido abusada, violada, golpeada.

Cuando iba a hacer el libro le pregunté si lo iba a decir y me dijo que sí porque su lema era que la mujer se sintiera bien, no abajo sino arriba, que pudieran seguir su vida adelante. Yo pienso que tenemos la verdad en la mano y en la boca para decirla, y lo original de Jenni quién lo va a saber mejor que nosotros. Otros la pueden haber conocido como trabajadores, como amigos que sacan libros y todas esas cosas, pero no saben la esencia de ella como persona desde que vino al mundo.

P: ¿Les molesta o les duele que por ejemplo, su ex manager Pete Salgado, está haciendo una serie para Univision?

RR: Lo que puede doler es que no le llamen a los niños o a mis padres, ven a un artista y se lo olvidan que Jenni fue siempre mujer primero, ella misma lo dijo. Que no se le de la cortesía es lo que me duele más porque estos hijos, estos padres sufrieron el dolor más grande de su vida y decirles “voy a hacer esto, o qué tal si cuento esto”… Nadie quiere esconder lo que era Jenni, nadie quiere fingir que era perfecta o que todo lo hacía bien, ese no es el problema, es la falta de respeto con los niños.

P: ¿Esa es la razón por la que decidieron demandarlo a él y la productora responsable de la serie?

RR: Jenni Enterprise no quiere estar en demanda, es lo que menos quiere hacer, es un proceso largo, pero cuando lo vemos necesario, lo hacemos. No podemos dar detalles, el abogado nos lo pidió, pero en cuanto se acabe el proceso legal vamos a poder hablar y lo van a poder saber. Lo tuvimos que pensar, orar, pedir opiniones y lo vimos necesario, pero no nos queremos enfocar en algo legal, tan pesado, para nosotros como empresa, como familia siempre nos queremos enfocar en lo productivo, en las historias de Jenni, y es lo que estamos haciendo con esta serie que no solo es la original o la primera, todos querían estar con esto, pero escogimos a Telemundo y vamos a dar lo mejor, ya los demás sacarán lo que puedan, pero aquí van a tener las mejores historias.

A photo posted by Jenni Rivera (@jennirivera) on May 19, 2016 at 12:22pm PDT

P: ¿Quién va a interpretar a Jenni Rivera?

RR: Le doy gracias a Dios que Telemundo nos va a ayudar a eso porque es una decisión súper difícil. Jenni siempre dijo que Chiquis iba a hacer de Jenni joven, ella tenía una palabra profética, porque ya había pensando en esto. Ojalá pueda.

P: ¿Chiquis quiere?

RR: Yo le he preguntado si quería audicionar y ella me dijo que sí pero que como cualquier otra persona, no quiere ser tratada mejor solamente porque es su mami. Eso me encanta de ella, que lo quiera ganar por su talento. Que sea una actriz famosa sería hermoso porque son las mejores, pero uno nunca sabe si tal vez hay una actriz que no es famosa y puede ser la mejor Jenni Rivera. Le estamos diciendo a todo el mundo que si es imitadora, si ama a Jenni que audicione porque vamos a escoger a la mejor: famosa o no famosa.

P: ¿Les gustaría que sea lo que fue una Jennifer Lopez interpretando a Selena?

RR: Sí, eso le encantaba a Jenni ella decía: ‘Me encanta que Selena ayudó, levantó a otra mujer’, jenni ve a las personas pequeñas y quiere ayudarlas, eso hizo conmigo, con Juan. Yo anhelo que sea una desconocida.